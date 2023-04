'Bedrijf Murdoch trof schikking met prins William vanwege hacken telefoon'

De Britse prins William heeft volgens advocaten van prins Harry in 2020 in het geheim een schikking getroffen met het mediabedrijf van Rupert Murdoch omdat een krant van het bedrijf zijn telefoon zou hebben gehackt.

Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die onder meer door de BBC zijn ingezien. Prins Harry is verwikkeld in een rechtszaak tegen News Group Newspapers (NGN) van Murdoch, onder meer omdat zijn voicemails zouden zijn afgeluisterd. In documenten van Harry's advocaten beweren zij dat prins William "een zeer groot bedrag" kreeg van NGN.

De advocaten betoogden dat de rechtszaak tegen het bedrijf van The Sun en het inmiddels opgeheven News Of The World voort zou moeten duren. NGN stelt echter dat de claims van Harry te laat zijn ingediend, waardoor de zaak geseponeerd zou moeten worden.

'Goedgekeurd door Elizabeth'

Maar volgens Harry deed hij dit niet eerder omdat zijn familie al een schikking had getroffen met het bedrijf. Deze deal zou zijn goedgekeurd door de toenmalige koningin Elizabeth II en die schikking bemoeilijkt zijn eigen zaak.

De zaak draait onder meer om praktijken die News of the World en The Sun erop nahielden. Zo onderschepten journalisten onder meer voicemails die Kate Middleton aan prins William stuurde terwijl hij in het leger diende. Toenmalige royaltyverslaggever van News of the World Clive Goodman gaf in 2014 al toe dat hij de telefoons van William, Harry en Kate gehackt had.

News of the World onderschepte ook voicemailberichten van andere bekende Britten. De nieuwstitel huurde daarnaast een privédetective in om de voicemail van de 13-jarige Milly Dowler af te luisteren. Zij verdween in 2002 en bleek later te zijn ontvoerd en vermoord. Door dit afluisterschandaal werd de krant in 2011 opgedoekt.