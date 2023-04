Spargo-zangeres Lilian Day Jackson (63) overleden

Zangeres Lilian Day Jackson, bekend van de Nederlandse discoband Spargo, is gisteren op 63-jarige leeftijd overleden. Dat laat haar dochter Bemshi de Visser weten in een bericht op Facebook.

De Amerikaanse Jackson werd in de jaren 80 bekend als zangeres van Spargo. Het nummer You and Me schopte het in 1980 tot nummer 1 in de Nederlandse hitlijst. De band scoorde vijf top-10-hits de Nederlandse Top 40.

You and Me: