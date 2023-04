Gemengde gevoelens in Groningen na beloftes kabinet: 'Pakket had dikker gemogen'

Teleurstelling, twijfels, maar ook een stap in de goede richting. In Groningen is met gemengde gevoelens gereageerd op de woorden van het kabinet over de schadeherstel van de gaswinning Groningen. Premier Rutte en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) gaven in het Groningse Garmerwolde de reactie van het kabinet op het rapport van de parlementaire enquête. Er is in totaal ruim 22 miljard euro gereserveerd voor het oplossen van de problemen als gevolg van de gaswinning.

Dit zijn de belangrijkste maatregelen: Het kabinet zet 22 miljard opzij, daarvan is 8,7 miljard voor bestaande plannen en 13,5 miljard is nieuw.

Er wordt dertig jaar lang 250 miljoen euro per jaar geïnvesteerd in de verduurzaming, leefbaarheid en economisch perspectief van het aardbevingsgebied. Dat is bij elkaar dus 7,5 miljard.

In totaal worden 50 maatregelen genomen, waaronder het vergroten van het gebied waar bewoners niet hoeven aan te tonen dat de schade die ze hebben en het aanpakken van de versnippering waardoor buren met schade anders werden behandeld.

Het kabinet moet jaarlijks verantwoording afleggen over de uitgaven in een 'Staat van Groningen'.

Los van deze miljarden moet de afhandeling van schadeherstel "milder, makkelijker én menselijker", aldus Vijlbrief in de presentatie. Rutte zei te snappen dat de formele reactie bij de Groningers overkomt als "daar gaan we weer hoor", waarna een vrouw in de zaal bevestigend knikte. "Ik snap de scepsis en het wantrouwen. We realiseren dat we het moeten laten zien", aldus de premier. 'Had dikker gemogen' Maar of het kabinet met deze woorden en maatregelen daadwerkelijk doet wat het kan, daar zijn ze in Groningen niet van overtuigd. Commissaris van de koning, René Paas, is uiterst kritisch op de beloftes. "Ik heb grote twijfels of die ereschuld met deze maatregelen kan worden ingelost. Als ik serieus en kritisch kijk naar het pakket weet ik niet of je alle verschillen en onzekerheden wegneemt." Paas vindt dat het pakket aan maatregelen wel wat "dikker had mogen zijn" en heeft er weinig vertrouwen in dat het kabinet die genoemde ereschuld gaat inlossen. "Op enkele punten weet ik wel zeker dat het kabinet het niet gaat inlossen. In het sociaal domein, de economie en de infrastructuur biedt het kabinet veel minder dan wij nodig hebben."

Een demonstratie bij de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquête gaswinning Groningen. - ANP

Koen Schuiling, burgemeester van Groningen, heeft gemengde gevoelens bij de woorden en maatregelen van het kabinet. "Er zijn goede stappen gezet: inwoners worden beter, sneller en menselijker geholpen. Dat zijn positieve berichten", begint Schuiling. "Maar we hebben een pakket samengesteld om ervoor te zorgen dat de sociale achterstand in het gebied wordt ingelopen, daar heeft het kabinet financiële restricties opgezet. Ook voor de noodzakelijke infrastructuur zijn er voorbehouden gemaakt. Daar zitten veel zorgen aan onze kant."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies