Amerikaanse zanger en acteur Harry Belafonte (96) overleden

De Amerikaanse zanger Harry Belafonte is op 96-jarige leeftijd overleden, meldt The New York Times. Hij overleed vandaag in zijn woonplaats New York.

Belafonte werd wereldberoemd met het nummer Day-O (The Banana Boat Song). Hij was ook politiek actief en zette zich jarenlang in voor de burgerrechten in de Verenigde Staten. Daarvoor kreeg hij in 2014 een ere-Oscar uitgereikt. Hij was een goede vriend van Martin Luther King en steunde de predikant in zijn strijd tegen de rassenscheiding in de VS.

Bekijk hier een video van het nummer Day-O (The Banana Boat Song):