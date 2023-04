NAC sleept in restant gestaakte wedstrijd gelijkspel uit het vuur tegen Willem II

Willem II heeft averij opgelopen in de strijd om de vierdeperiodetitel. NAC Breda sleepte er in eigen huis op de valreep een 1-1 gelijkspel uit.

Er hoefde dinsdagmiddag nog maar een kwartier gespeeld te worden in Breda. Het duel was namelijk op 14 april gestaakt, nadat er tot twee keer toe iets op het veld was gegooid.

De wedstrijd werd in de 71ste minuut eerst stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld was gegooid. Toen de wedstrijd net weer was hervat, scoorde Elton Kabangu voor Willem II en gooiden NAC-supporters plastic bekers richting de feestvierende spelers. Daarop haalde de scheidsrechter de ploegen definitief van het veld.

Leeg stadion

Bijna twee weken later betraden de spelers het veld opnieuw, dit keer in een leeg Rat Verlegh Stadion. Publiek was niet meer welkom. Met nog 15 minuten en 57 seconden op de klok was de opdracht voor Willem II duidelijk: de voorsprong verdedigen en met de drie punten van het veld lopen.

Het was dan ook NAC dat direct de aanval zocht. De Tilburgers werden teruggedrongen op de eerste helft en waren voornamelijk aan het verdedigen.

De thuisploeg had veel moeite met het verdedigende Willem II en kwam nauwelijks door de Tilburgse muur heen. Tot de laatste minuut van de reguliere speeltijd, toen Ezechiel Banzuzi de bal toch nog langs Willem II-doelman Joshua Smits werkte.

Door het gelijkspel is de voorsprong van de Tilburgers in de vierde periode geslonken tot één punt en er zijn nog vier wedstrijden te spelen.