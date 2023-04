Kinderen opgelicht met virtuele muntjes voor gameplatform Roblox

Mila stuitte op een soort vragenlijst die ze moest invullen om de virtuele muntjes te krijgen. Die was aangekleed met neprecensies, waarin onder meer geschreven stond: "Fantastisch, ik heb nog nooit iets gewonnen!" Als ze uiteindelijk de vragenlijst aan genoeg mensen zou doorsturen, zou ze de Robux krijgen, was de belofte. Dat is ook de reden dat de phishinglink massaal wordt gedeeld door kinderen in onder meer klassenappgroepen.

Kinderen krijgen via WhatsApp een link toegestuurd met de belofte dat ze tienduizenden Robux kunnen verdienen door een vragenlijst in te vullen. Dat overkwam ook de 12-jarige Mila uit Rosmalen. "Ik kreeg een link doorgestuurd van allerlei kinderen uit mijn klas. Door daarop te klikken kon je Robux winnen. Dat wilde ik wel uitproberen. Toen moest ik allerlei vragen beantwoorden."

Via het online platform Roblox kunnen gebruikers miljoenen games spelen. Het gaat om schiet- en vechtspellen, maar ook om spellen waarbij spelers hun eigen wereld kunnen creëren of avonturen kunnen beleven. Bij deze vorm van oplichting draait het om Robux, virtueel geld binnen Roblox dat kan worden aangeschaft met echt geld. Daarmee kunnen mensen dan weer onder meer kleren en huisdieren kopen in het spel.

Bij het invullen van de vragenlijst wordt de malware Flubot, een soort virus, geïnstalleerd op smartphones. Daarmee kunnen criminelen volgens de politie persoonlijke informatie zoals wachtwoorden en bankgegevens stelen. In het geval van Mila werden er sms'jes verstuurd naar een buitenlands nummer, waardoor er geld van de belbundel werd afgeschreven.

"Ik kreeg allemaal sms'jes met 'je bent nu 5 euro kwijt'. Dat vond ik wel een beetje gek", zegt Mila. "Dat bedrag bleef oplopen en ik bleef doorgaan omdat ik dacht: ik wil graag Robux hebben." Uiteindelijk was ze ongeveer 70 euro kwijt. "Daarna ging ik naar mijn moeder. Ze wist gelijk wat er aan de hand was en toen werd ze een beetje boos op mij." De virtuele muntjes heeft ze nooit gekregen.

Een woordvoerder van de politie erkent dat dergelijke vormen van fraude in games voorkomen. "Dat zien we ook terug in aangiftes." Maar volgens de politie speelt dat probleem niet alleen bij Roblox. "We zien dit soort praktijken ook terug bij andere games, waar mensen bijvoorbeeld gelokt worden om meer credits of levens te verdienen." Cijfers over de fraude bij Roblox heeft de politie op dit moment niet.

Roblox bestaat al sinds 2006, maar de laatste jaren is de populariteit enorm toegenomen. Sinds augustus 2020 zijn er maandelijks wereldwijd meer dan 164 miljoen actieve gebruikers. Het is vooral onder kinderen erg populair. Meer dan de helft van de kinderen onder de 16 jaar in de Verenigde Staten gebruikt Roblox.