Boukhari, stille kracht achter het Sparta-succes: 'Alles past precies'

Trainer Maurice Steijn en assistent Nourdin Boukhari - ANP

Een nieuwe speler als Boukhari is waar ze op Het Kasteel al jaren op zitten te wachten. Dankzij onder anderen Vito van Crooij en Koki Saito herleven oude tijden, twee onder Boukhari opgebloeide talenten. Snelste goal ooit Van Crooij maakte dankzij een foefje van Boukhari dit seizoen tegen AZ zelfs de snelste eredivisiegoal ooit. "Ik had dit bij Bournemouth gezien, jaren geleden", bekent de rechterhand van Steijn. "De één slaat een kruisje, de ander springt nog drie keer in de lucht en weer een ander strikt z'n veters nog even", was Boukhari de onoplettendheid bij de Alkmaarders al opgevallen. En de uitvoering was perfect. Hieronder de goal en een interview met Vito van Crooij over de samenwerking met Nourdin Boukhari:

Steijn waardeert Boukhari enorm. En andersom. "De eerste dag dat ik een afspraak met hem had, daar vond ik al de klik", vertelt Boukhari. "Ik voelde meteen dat dit iets moois teweeg kon brengen."

Dat is niet echt toeval, we hebben ons werk gedaan. Assistent-trainer Nourdin Boukhari over het succes van Sparta

Sparta heeft vier wedstrijden voor het einde zijn recordaantal punten (53, uit seizoen 96/97) al geëvenaard, sinds de invoering van het driepuntensysteem in 1995. Tel daar de tien punten uit de laatste vier duels van vorig seizoen bij op, voor een totaal dat doorgaans goed is voor een topvijfklassering. En dat terwijl Sven Mijnans (tussentijds) en Maduka Okoye (vorige zomer) voor miljoenenbedragen werden verkocht. "Alles past precies", merkt Boukhari. "Dat is niet echt toeval, we hebben ons werk gedaan. Goed gekeken naar wat we missen en wat we konden halen. En wat dat eigenlijk kostte." Bekijk hieronder hoe Sparta bij FC Twente de aanval op zijn vijfde plaats afslaat:

De hoogtepunten uit de wedstrijd tussen FC Twente en Sparta Rotterdam in de dertigste speelronde van de eredivisie. - NOS