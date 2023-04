Huishoudens met blokverwarming kunnen compensatie aanvragen

Huishoudens met een blokaansluiting kunnen vanaf vandaag compensatie aanvragen voor de hoge energieprijzen. Dit gaat om bijvoorbeeld woningen in flatgebouwen, appartementen met gedeelde energiemeters en studentenwoningen. Deze huishoudens konden geen aanspraak maken op steun uit het Tijdelijk Noodfonds Energie en hadden geen profijt van het 'gewone' prijsplafond.

De regeling voor huishoudens met blokverwarming had half februari al moeten ingaan, maar liet een stuk langer op zich wachten. Ongeveer 700.000 huishoudens in Nederland hebben blokverwarming.

De aanvraag verloopt in twee delen: de compensatie die nu beschikbaar is gaat over de eerste zes maanden van dit jaar. Ook zit hier voor huishoudens met blokelektriciteit een compensatie bij in voor de laatste twee maanden van 2022. Het bedrag over de eerste zes maanden kan oplopen tot ruim 1400 euro per huishouden voor zelfstandige appartementen en ruim 600 euro voor wie met huisgenoten samenwoont. De hoogte van het bedrag hangt ervan af of mensen een gedeelde aansluiting hebben voor alleen warmte of elektriciteit of voor beide.