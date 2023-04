Koningsdag opnieuw niet warm en zonnig, maar het lijkt wel droog te blijven

Koningsdag staat niet bepaald te boek als een warme dag en ook dit jaar zal de zon zich niet vaak laten zien.

Volgens Weerplaza ligt de temperatuur donderdag tussen de 11 en 15 graden. Wie er een beetje vroeg bij is op Koningsdag moet zich warm kleden, in de nacht krijgen sommige delen in het land zelfs te maken met vorst.

Naarmate de dag vordert, zal de bewolking alleen maar toenemen. Er is wel een lichtpuntje: er is een grote kans dat het droog blijft. In Brabant en Limburg hebben de feestvierders de grootste kans op warm weer.

Rond deze tijd van het jaar stijgt het kwik gemiddeld naar 15 tot 17 graden, maar de afgelopen jaren zijn die waarden op de feestdag amper gehaald. In 2020 werd het wel zo'n 20 graden, maar toen waren alle festiviteiten vanwege het coronavirus afgelast.

De tiende in 010

De koning en zijn gezin vieren Koningsdag in Rotterdam. De laatste keer dat het koningshuis Rotterdam aandeed voor de viering was in 1992. Het wordt de tiende keer dat Willem-Alexander Koningsdag viert, toepasselijk in 010.

Het thema van dit jaar is "Wij zijn allen kings & queens", maakte de gemeente eerder bekend. Volgens de gemeente betekent de slogan dat iedereen "anders, maar bijzonder is".