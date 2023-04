Biden (80) stelt zich opnieuw kandidaat voor Amerikaanse presidentsverkiezingen

Onder Democratische politici zijn er nog geen kopstukken die het Biden moeilijk kunnen maken. Vicepresident Kamala Harris wordt opnieuw zijn running mate, blijkt uit de video.

Oud-president Donald Trump heeft zich in november opnieuw verkiesbaar gesteld. Of het weer een strijd tussen Trump en Biden wordt, moet nog blijken, maar Biden lijkt in zijn video al wel de aanval op de oud-president te openen. Zo spreekt hij over 'MAGA-extremisten' (Make America Great Again, de slogan van Trump in 2016), die volgens hem "bepalen welke keuzes vrouwen over hun gezondheid mogen maken, boeken verbannen en mensen vertellen van wie ze mogen houden".

De voorverkiezingen zijn volgend jaar van februari tot juni, de presidentsverkiezingen zijn op 5 november volgend jaar.