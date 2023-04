Uittocht bij Ajax zet door: techniektrainer Vanenburg hekelt beleid en vertrekt

Gerald Vanenburg is de volgende in de rij die bij Ajax vertrekt. Na assistent-trainer Michael Reiziger, hoofd scouting Henk Veldmate en het hoofd van de jeugdopleiding Saïd Ouaali besluit ook de techniektrainer de club na dit seizoen de rug tot te keren.

In gesprek met De Telegraaf zegt Vanenburg zich niet meer prettig te voelen bij Ajax: "Er is in de voetballerij in het algemeen en bij Ajax in het bijzonder veel veranderd. En naar mijn mening moet je je goed voelen bij hetgeen je doet."

Vananburg (59) keerde drie seizoenen geleden na 34 jaar terug bij Ajax. De om zijn techniek geprezen oud-international werd gestrikt om de jeugd de fijne kneepjes van het vak bij te brengen. Ook stoomde hij Mohamed Ihattaren klaar voor een rentree op de velden.

Zorgen om Ajax-dna

"Het dna van Ajax wordt steeds meer uit de club gehaald", vervolgt hij zijn kritiek. "Bij het eerste elftal mis ik vastigheden waarop spelers kunnen terugvallen als het slecht gaat."

Trainer Alfred Schreuder werd tijdens dit seizoen ontslagen, de toekomst van interim-coach John Heitinga is ongewis en technisch manager Gerry Hamstra stapte op, mede na de hevige kritiek op zijn transferbeleid. In de eredivisie dreigt regerend kampioen Ajax nu een plek bij de eerste twee en de lucratieve Champions League mis te lopen.

Wel speelt Ajax zondag in de finale tegen PSV om de KNVB-beker.