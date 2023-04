Vanavond op tv: 50-puntenplan voor Groningen • Biden opnieuw kandidaat

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) en premier Mark Rutte komen vandaag met vijftig maatregelen voor Groningen. Twee maanden geleden oordeelde de parlementaire enquêtecommissie dat de jarenlange gaswinning rampzalig was voor de Groningers en dat Nederland een ereschuld aan de provincie heeft. De commissie concludeerde dat de veiligheid van Groningers decennialang ondergeschikt was aan financiële en economische belangen bij de gaswinning. Hans Vijlbrief is vanavond te gast.

Joe Biden wil door

Toen hij eraan begon noemde hij zichzelf een overgangsfiguur, een president die de weg zou vrijmaken voor een nieuwe generatie politici. Maar inmiddels heeft Joe Biden de smaak te pakken: hij gaat voor een tweede termijn als president, hoewel hij inmiddels tachtig jaar oud is. De vraag is nu in politiek Amerika: wanneer is oud té oud?