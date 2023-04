Staking treft Albert Heijn vooral in noordoosten en zuidwesten van het land

Vooral in het noordoosten en zuidwesten van Nederland zijn de gevolgen van de staking bij de distributiecentra van Albert Heijn merkbaar. In de rest van het land lijkt de bevoorrading nog redelijk door te lopen, met uitzondering van die van non-food producten, zegt de Albert Heijn.

Sinds zondagavond is het werk bij vijf van de zes distributiecentra van Albert Heijn neergelegd. Medewerkers staken voor een betere cao.

Albert Heijn zegt dat het probeert alle producten zo goed mogelijk over alle winkels te verdelen, maar dat de voorraad per winkel kan verschillen.

Ook bij het landelijke distributiecentrum in Geldermalsen wordt gestaakt. Daar liggen artikelen zoals schoonmaakmiddelen en drogisterijproducten. Albert Heijn zegt dat dit soort producten in het hele land wat lastiger te krijgen kan zijn.

Einde nog niet in zicht

De staking, geleid door vakbonden FNV en CNV, lijkt voorlopig nog niet ten einde. Albert Heijn heeft een uitnodiging aan de vakbonden gedaan, maar die lijken niet van zins daarop in te gaan. "Er moet wel een concreet bod zijn om over te praten, anders heeft het geen zin", vertelt de CNV.

Bij de aankondiging van de actie liet het CNV weten dat er in ieder geval tot en met woensdag gestaakt zou worden, en mogelijk nog langer. De vakbond zegt nu dat de kans "heel groot" is dat de stakingen worden voortgezet als ze er voor morgen niet uitkomen.

Eisen van de bonden

FNV zet in op een loonstijging van 14,3 procent plus 100 euro bruto per maand en eist dat de lonen meestijgen met de prijzen in de winkels. CNV is iets voorzichtiger en wil een loonsverhoging "met minimaal twee cijfers voor de komma". Albert Heijn wil niet verder gaan dan een directe loonsverhoging van 6 procent en 2 procent per januari 2024.

Naast de looneisen staan de zondagstoeslagen voor nieuwe medewerkers op de agenda. De vakbonden eisen dat deze toeslag 100 procent van het normale salaris blijft, wat betekent dat medewerkers dubbel betaald krijgen op zondag. Albert Heijn wil de toeslag verlagen tot 50 procent van het normale salaris.