Kromowidjojo treedt in dienst bij KNZB als mentor van talentvolle zwemmers

Ranomi Kromowidjojo gaat aan de slag bij zwembond KNZB. De 32-jarige drievoudig olympisch kampioene wordt begeleider van jonge sporters op weg naar de top.

De WK kortebaan in december 2022 in Abu Dhabi, waar ze twee keer wereldkampioen werd en in totaal zes medailles won, was de laatste officiële wedstrijd van Kromowidjojo. "Mijn carrière als topsporter is helemaal af", zei ze destijds bij haar afscheid.

Kromowidjojo, nog altijd houdster van het wereldrecord op de 50 meter vrije slag, sprak de ambitie uit om mensen te helpen en coachen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat gaat ze nu ook doen met talentvolle zwemmers.

"Ik kom nog regelmatig in het zwembad", aldus Kromowidjojo. "Om te zwemmen, maar ook omdat ik het leuk vind om met jonge sporters te praten over hun leven, hun ambities en de obstakels waar ze tegenaan lopen. Tijdens die informele gesprekjes merkte ik dat ik hen als 'ervaringsdeskundige' goed kan helpen. Per slot van rekening heb ik ooit dezelfde route afgelegd."

Nuttige adviezen

De KNZB merkte ook dat de adviezen van Kromowidjojo als nuttig werden ervaren door de zwemmers en ging met haar in gesprek over een rol als mentor. "We zijn samen tot de conclusie gekomen dat het zonde is om de topsportlessen van Ranomi niet breder en structureler in te zetten", legt Sjors Lommerts, manager topsportzwemmen bij de KNZB, uit.

"Ze zal op een aantal momenten per jaar op verschillende trainingslocaties met sporters in gesprek gaan en ook meereizen met enkele internationale toernooien waar onze talenten aan meedoen."