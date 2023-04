Zelfs bij Barcelona weten ze nu: wij kunnen leren van de jeugdopleiding van AZ

Met de Zwitserse bergen op de achtergrond en het Meer van Genève in zicht, komt er een grote grijns tevoorschijn op het gezicht van Paul Brandenburg. Welke complimenten hij, als hoofd jeugdopleiding van AZ, momenteel wel niet allemaal binnenhengelt? "Laatst kregen we op bezoek bij FC Barcelona het grootst denkbare compliment. Normaal geven ze daar nooit een rondleiding of een uitleg over hun jeugdopleiding. Maar voor ons wel. Ze zeiden: clubs van wie wij denken te leren, zijn altijd welkom." En of ze bij de Spaanse topclub, geroemd om haar eigen jeugdexponenten als Lionel Messi, Xavi en Andrés Iniesta, kunnen leren van AZ. In de Youth League drogen de Nederlandse talenten de Catalanen in Spanje af met 3-0. Een van die vele oorwassingen die AZ, sinds maandag het beste jeugdelftal van Europa, heeft uitgedeeld de laatste maanden.

Vreugde bij de spelers van AZ - ANP

Het is een uniek succes: een Nederlandse club die de jeugdvariant van de Champions League wint. Onderweg werd niet alleen Barcelona met ruime cijfers verslagen, ook Real Madrid (4-0) en Eintracht Frankfurt (5-0) gingen er keihard af. Wat is het geheim? Net als Hajduk Split in de finale in het halfvolle Stade de Geneve. De Kroaten kregen voetballes. Van Mexx Meerdink, van Ernest Poku, van Wouter Goes, van Dave Kwakman, van Jayden Addai, van Fedde de Jong, van Kees Smit en alle anderen. Die tribune vol leden van de harde kern van Hajduk? Het leek geen indruk te maken op de AZ-talenten. Net als het gezang, de rookbommen en de knallen vanachter de goal. Het echte vuurwerk kwam namelijk van AZ. Op het veld. De beste van Europa. Of zelfs van de wereld, zoals doelpuntenjager Meerdink het in al zijn opwinding na de wedstrijd noemt. Niet gek voor een club uit Alkmaar. Ook vanuit het buitenland borrelt de vraag op: wat is het geheim van AZ?

Een reactie van technisch directeur Max Huiberts en hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg van AZ na de eindzege in de UEFA Youth League. - NOS

"Dat is er niet echt", stelt technisch directeur Max Huiberts. "Zorg dat je veel talentvolle mensen bij elkaar brengt, met een goed programma en goede faciliteiten. Dat doen we al jaren goed, denk ik. Da's geen groot geheim, maar daar komt het wel op neer." En dan vasthouden aan een visie. "Het is simpel gezegd, maar tegelijkertijd denk ik dat het de moeilijkste factor is", aldus Huiberts. "Ongeacht periodes van tegenslag of juist succes, blijven volhouden." Kinderen verrassen In de jeugd probeert AZ de talenten vooral te triggeren om na te denken over het spel, vertelt Brandenburg. "We hebben iedere dag een ander thema, zodat de kids continu verrast worden." Hij geeft een voorbeeld. "We veranderen van ondergrond, van ballen, van formaties. En leggen veel verantwoordelijkheid bij de spelers. Zij willen immers het betaalde voetbal in."

Paul Brandenburg op het trainingscomplex van AZ - NOS

AZ legt de lat hoog. "Als ik nieuwe ouders van een talent voor het eerst bij me heb, laat ik een video zien van Barcelona, uit de goede tijd. Dan vraag ik na tien minuten hoeveel formaties zij hebben gezien. Dan zeggen ze vaak twee of drie, maar het zijn er dertien." Volgens Brandenburg is de weg naar het winnen van de Youth League onbetaalbaar voor de ontwikkeling van de talenten. "Het zijn gouden ervaringen. Niet alleen vanwege het reizen, de Europese ervaringen en het leren van andere culturen." "Maar met name vanwege het neerzetten van meerdere topprestaties in korte tijd achter elkaar, het omgaan met de media-aandacht, de fans, alles." Verlaten van Alkmaar loont Het huidige succes van AZ kan niet los worden gezien van de verhuizing van de club een paar jaar terug. Het was Louis van Gaal die in 2016 de eer had om het hypermoderne AZ-sportcomplex te openen. Van het 'verre' Alkmaar ging de club naar Wijdewormer, even boven Amsterdam. "Zo'n zeventig procent van onze talenten komt uit de omgeving van Amsterdam. Vroeger moesten ze een half uur tot driekwartier in een busje. Nu niet meer", vertelt Huiberts.

Van dit Youth League-team komt bijna iedereen van onze voetbalschool. Dat is ook het gave aan dit verhaal: we willen jongens uit de omgeving de kans bieden om hun droom te verwezenlijken. Paul Brandenburg, hoofd jeugdopleidingen AZ