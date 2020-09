Kopstukken motorclub No Surrender horen tot 12 jaar cel eisen

Drie andere kopstukken, onder wie oprichter Klaas Otto, hoorden in de rechtbank in Groningen tussen de drie en zes jaar cel tegen zich eisen. De mannen hebben zich volgens justitie onder meer schuldig gemaakt aan leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing en mishandeling.

Tegen vier oud-voormannen van motorclub No Surrender zijn jarenlange celstraffen geëist. De hoogste eis is voor oud-captain Henk Kuipers, die als het aan het Openbaar Ministerie ligt twaalf jaar de gevangenis in moet.

De officier vindt bewezen dat Kuipers zich in de periode van 2014 tot 2017 zich schuldig maakte aan zware mishandeling en diefstal. De Emmenaar, die als Captain Henk een eigen tv-programma kreeg bij PowNed, was volgens de aanklager "niet bepaald een knuffelcrimineel, maar een ordinaire crimineel".

Klaas Otto hoorde drie jaar cel tegen zich eisen. Tegen de oprichter uit Bergen op Zoom lopen meer strafzaken. Zo is eind dit jaar het hoger beroep in de witwas- en afpersingszaak waarin hij tot zes jaar cel is veroordeeld.

Dekmantel

No Surrender werd in 2013 opgericht en was een motorclub met strakke regels en een duidelijke hiërarchie. Voor de buitenwereld leek het volgens het OM of de club zich bezighield met leuke toertochten en het steunen van goede doelen, maar in werkelijkheid was het een dekmantel voor de internationale drugshandel en gewelddadige afrekeningen.

De verdachten waren alle vier kopstukken van een organisatie waarbij sprake was van een cultuur van wetteloosheid, geweld en angst, stelt het OM. De meeste slachtoffers durfden geen verklaring af te leggen uit angst voor represailles.

No Surrender werd in juni vorig jaar verboden door de rechter, in navolging van motorclubs Hells Angels, Satudarah en Bandidos.