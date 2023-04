Randstad ziet omzet en winst voor het eerst sinds corona dalen

Uitzendbedrijf Randstad zag de omzet en winst in de eerste drie maanden van dit jaar dalen. Bedrijven huren minder personeel in via Randstad. Het is de eerste krimp voor het bedrijf sinds het begin van de coronacrisis.

In de afgelopen jaren groeide Randstad juist hard, na de eerste klap van corona. Bedrijven stonden te springen om personeel en maakten van Randstad gebruik om dat personeel te vinden. De krapte op de arbeidsmarkt leidde voor Randstad tot recordomzet. In de zomer van vorig jaar kwam de groei van het bedrijf tot stilstand.

De omzet en winst van de eerste drie maanden van dit jaar worden vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. "Die krimp is logisch, simpelweg vanwege het vergelijkingsmateriaal", zegt Jeroen Tiel, bestuursvoorzitter van Randstad Nederland.

"De arbeidsmarkt is feitelijk van zeer krap wat bewogen naar krap", aldus Tiel. In alle sectoren blijft het moeilijk om personeel te vinden, zegt hij, maar de roep om personeel neemt wel iets af.

Grootste

Van de landen waar Randstad actief is, is de krimp in Nederland het grootst. De omzet hier daalde met 11 procent naar 806 miljoen euro. In Amerika daalde de omzet, met 10 procent. In Azië groeide de omzet wel, met 4 procent.

De afkoeling zet door, ziet het bedrijf. Ook in april huurden bedrijven minder personeel in via Randstad.

Toch verwacht het bedrijf dat het op de langere termijn moeilijk zal blijven om personeel te vinden. Randstad is gebaat bij een krappe arbeidsmarkt, omdat bedrijven dan sneller gebruik maken van uitzendbureaus.

Onderaan de streep maakte Randstad in de eerste drie maanden van dit jaar 154 miljoen euro winst. Een jaar geleden was dat nog 209 miljoen euro.