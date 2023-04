Betaaldienst iDeal wordt overgenomen, naam verandert over enkele jaren

De betaaldienst iDeal komt in buitenlandse handen. De Nederlandse dienst wordt samen met zijn technologieleverancier Payconiq overgenomen door het European Payments Initiative. Het moet het vertrekpunt worden voor een internationaal betaalsysteem, meldt eigenaar Currence.

Voor Nederlandse gebruikers van het betaalsysteem - dat is ontwikkeld door ABN Amro, ING en Rabobank - verandert er voorlopig niets, zegt een woordvoerder van Currence. Wel zal op den duur de naam veranderen, maar dat gebeurt pas over enkele jaren. Er komt dan één Europees merk.

Er wordt internationaal al langer met belangstelling gekeken naar het betaalsysteem van de Nederlandse banken. Zo'n dienst is tot nu toe niet in andere Europese landen geïntroduceerd. De aankoop door EPI, een initiatief met aandeelhouders als Credit Agricole, Deutsche Bank en BNP Paribas, kan daar verandering in gaan brengen. De banken willen een pan-Europees betaalnetwerk ontwikkelen.

Vertrekpunt

De bedoeling is dat iDeal gebruikt wordt voor de ontwikkeling van dat internationale netwerk. EPI is een digitale wallet voor betalingen aan het ontwikkelen, vergelijkbaar met Apple Pay en Google Pay. Ook komen er systemen voor directe betalingen van rekening naar rekening.

Eind dit jaar is daarvoor een eerste pilot gepland in Frankrijk en Duitsland. Daarna wordt het systeem volgend jaar breder beschikbaar in die twee landen en ook in België. Uitbreiding naar andere Europese landen volgt in een later stadium. Op termijn worden ook betalingen in winkels mogelijk.

De partijen zeggen niet hoeveel geld er met de overname gemoeid is. De bestaande aandeelhouders van Payconiq en Currence treden toe als aandeelhouder van EPI. Mogelijk gaat het om een overname met gesloten beurzen. "Het gaat niet om een materiële transactie", zegt een woordvoerder van ING in Het Financieele Dagblad. Topman van Delft van Currence spreekt van een "gebalanceerde deal". Toezichthouders moeten nog akkoord gaan met de overname.