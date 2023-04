Texel wil af van wildkampeerders: 'Verstoort de natuur'

Texel wil af van de wildkampeerders op het eiland. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de VVV, en het Nationaal Park Duinen van Texel zijn samen een actie begonnen om mensen te waarschuwen. "Het leidt tot verstoring van de natuur", zegt Staatsbosbeheer tegen NH Nieuws.

Wildkamperen is overal in Nederland verboden, dus ook op Texel. Volgens Kees Hin van Staatsbosbeheer overnachten veel mensen op het eiland op verlaten parkeerterreinen en in de natuur. Wildkampeerders riskeren een boete en worden vanaf nu gewaarschuwd met flyers.

Volgens Hin heeft Texel veel camperplaatsen met beperkte voorzieningen die niet gebonden zijn aan een camping. "Soms is er alleen een kraan voor water. Het zijn plekken waar je voor een gering bedrag kunt staan. Dan verblijf je daar een of twee nachten en ga je door."

Stilte

Maar volgens Hin zijn veel vakantievierders daar niet naar op zoek. "Texel is meestal de eindplek. Ze blijven voor een langere periode, soms twee tot drie weken."

Mensen gaan daarbij op plekken staan waar het niet mag. "Ze kamperen dan midden in de natuur", vertelt Hin. "En dat leidt tot verstoring. Vooral in de nachtelijke uren als de stilte zo belangrijk is. En dat is niet gewenst." Met name het bos is volgens Hin een aantrekkelijke plek om te overnachten.

Kampeerders die illegaal in het bos verblijven, worden meestal door de boswachter aangesproken. "Veel mensen gaan dan ook echt weg. Maar als iemand dan toch volhardt om te blijven staan, dan moeten we verbaliseren. Dat kan alleen als er een boa aanwezig is", aldus Hin.

Te weinig camperplekken

Boswachter Jerome van Abbevé van Natuurmonumenten noemt de parkeerplaats bij het Stichtmonument bij Cocksdorp als populaire wildkampeerplek. Campers staan dan bij de dijk en hebben een weids uitzicht over het wad. "Ergens begrijp ik het ook wel, maar het is niet de bedoeling", zegt hij.

Volgens VVV-directeur Frank Spooren is het aantal campers op het eiland in de laatste tien jaar verdubbeld. "Maar het aantal camperplaatsen op Texel groeit daar naar verhouding niet in mee." De VVV wil toeristen met een camper erop wijzen dat als ze naar het eiland op vakantie gaan, ze beter alvast een plek reserveren. "Dan voorkom je ook teleurstellingen. Hiermee hopen we het wildkamperen beter te kunnen beteugelen."