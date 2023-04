Nieuwsuur en NOS winnen belangrijkste journalistieke prijzen

Bagage- en vrachtpersoneel op Schiphol doet veel te zwaar werk. Maar hoe is dit systeem tot stand gekomen en waarom greep de inspectie niet in? - NOS

Anna Pruis, Siebe Sietsma, Sjoerd Mouissie en andere collega's van de gezamenlijke onderzoeksredactie wonnen de Tegel in de categorie data, voor hun onderzoek naar bijverdiensten van medisch specialisten. In onderstaande video een uitgebreide reconstructie over de geldstromen tussen artsen en medische bedrijven:

De NOS en Nieuwsuur onderzochten de geldstromen tussen artsen en medische bedrijven. We ontdekten dat tientallen cardiologen miljoenen euro's van medische concerns krijgen, zonder dat hun ziekenhuizen ervan weten. Dat is tegen de regels. - NOS

Ook andere medewerkers van Nieuwsuur vielen in de prijzen. Cameraman Dennis Hilgers zag zijn werk over de nasleep van de moessonregens in Pakistan bekroond. Hij won in de categorie Storimans, vernoemd naar cameraman Stan Storimans die in 2008 om het leven kwam bij een Russische aanval in Georgië. Bekijk hier het verslag vanuit Pakistan:

30 miljard dollar. Dat is volgens de Pakistaanse overheid de schade van de overstromingen van afgelopen zomer. En ze willen dat het Westen dat betaalt omdat zij de meeste CO2 uitstoten. - NOS

Nieuwsuur-verslaggever Zainab Hammoud kreeg de prijs in de categorie buitenland, voor haar verslag over Irak. Ze reisde naar het zuiden van het land om te zien met welke problemen de inwoners dagelijks te maken hebben. Het prijswinnende verslag over Irak:

Irak is in permanente crisis, op meerdere niveaus. Er is geen regering vanwege een machtsstrijd tussen politieke groepen. Daarnaast verzilt door klimaatverandering de vruchtbare delta rond Basra waardoor boeren hun heil moeten zoeken in de stad. - NOS