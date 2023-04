Staatssecretaris in open brief aan bewoners bevingsgebied: 'Jullie hebben altijd gelijk gehad'

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft de bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen en Noord-Drenthe in een open brief in Dagblad van het Noorden opnieuw gelijk gegeven met betrekking tot de gaswinning en de aardbevingen die daarop volgden.

Ook belooft Vijlbrief de fouten die gemaakt zijn te herstellen. "Dit is onze laatste kans om het beter te doen. Om recht te doen aan jullie verdriet en pijn. Het beleid moet menselijker, de uitvoering milder." Hij kondigt vijftig maatregelen aan.

Wat die maatregelen zijn, wordt rond 14.00 uur duidelijk, wanneer de staatssecretaris en premier Rutte het Groningse dorp Garmerwolde bezoeken. Op die plek, die jarenlang geteisterd werd door aardbevingen, zullen zij de formele kabinetsreactie geven op het eindrapport van de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Ook verschijnen de maatregelen op een speciaal ingerichte website van de overheid.

Te weinig aandacht

Twee maanden geleden oordeelde de parlementaire enquêtecommissie dat de jarenlange gaswinning rampzalig was voor de Groningers en dat Nederland een ereschuld aan Groningen heeft. De commissie concludeerde dat de veiligheid van Groningers decennialang ondergeschikt was aan financiële en economische belangen bij de gaswinning, en er te weinig aandacht was voor de schade en angst die de aardbevingen veroorzaakten.

Vorige week zeiden bronnen tegen de NOS dat het kabinet ruim 20 miljard euro over heeft om Groningen te compenseren voor de gaswinning. Die miljarden zijn voor "een generatielange aanpak" en moeten onder meer worden gebruikt voor infrastructuur en het bevorderen van kansengelijkheid. Van het bedrag moet ook schadeherstel en versterking van huizen worden betaald.

Bestuurders uit de regio eisen 30 miljard aan investeringen in leefbaarheid, sociale samenhang en het aardgasvrij maken van woningen. Maar de Groningers vinden dat de kosten voor schadeherstel en versterking hier los van staan. Die kosten worden geschat tussen de 5 en 10 miljard.

Volgens Vijlbrief is het kabinet van plan de fouten te herstellen en het vertrouwen van de Groningers terug te winnen. "Dat is niet van de een op de andere dag geregeld. We hebben nog een lange weg te gaan. Of we daarbij op de goede weg zijn, daarover blijf ik graag met u in gesprek. Want daar heb ik jullie voor nodig."

Bekijk hier hoe het Gronings gas de schatkist veel geld opleverde, maar voor inwoners van Groningen een last bleek: