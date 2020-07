Op Veteranendag eert Paul Moerman (103) zijn gesneuvelde kameraden

Veteraan Paul Moerman, 103 jaar oud, had zich net als voorgaande jaren verheugd op Veteranendag. De afgelopen edities nam hij als een van de oudste veteranen deel aan het defilé voor de koning in het centrum van Den Haag. Vanwege zijn hoge leeftijd deed hij dat niet marcherend, maar in een Amerikaanse jeep.

Maar net als bij andere evenementen en herdenkingen gooit de coronacrisis roet in het eten. Het defilé is afgelast, evenals de manifestatie op het Malieveld. Dit jaar is er een aangepaste editie van Veteranendag, met een speciaal muzikaal programma in de Ridderzaal in aanwezigheid van een kleine groep gasten. Minister van Defensie Ank Bijleveld spreekt de veteranen daar toe.

Moerman heeft er begrip voor dat hij thuis moet blijven, maar is ook teleurgesteld. "Veteranendag haalt me uit mijn alleen-zijn, het is altijd een dag vol met allerlei dingen. 's Avonds laat ik de dag nog de revue passeren en heb ik een dankbaar gevoel dat ik het weer heb mogen meemaken."