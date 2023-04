Wekdienst 25/4: Rutte naar Groningen voor reactie • Nieuw proces tegen Trump van start

Eerst het weer: bewolkt met verspreid een aantal buien. In de middag wordt het droger met af en toe zon, het waait stevig uit het noordwesten, bij een graad of 10.

Goedemorgen! Vandaag reist premier Rutte af naar het aardbevingsgebied in Groningen om een formele reactie van het kabinet te geven op het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie. En begint in de Verenigde Staten de lasterzaak tegen oud-president Donald Trump.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het kabinet reageert op het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen. Premier Rutte reist samen met staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) af naar het aardbevingsgebied om daar een formele reactie van het kabinet te geven. Vorige week sprak het kabinetsdelegatie al in het provinciehuis over de financiële aspecten van de compensatie en wederopbouw.

In de Verenigde Staten gaat een nieuw proces tegen oud-president Donald Trump van start. Elle-columnist E. Jean Carroll beschuldigde Trump in 2019 van verkrachting. Trump ontkent de verkrachting en reageerde furieus op de aanklachten.

Ook vandaag staken distributiemedewerkers van Albert Heijn. Ze eisen meer loon.

Wat heb je gemist?

De strijdende partijen in Sudan zijn het eens geworden over een driedaagse wapenstilstand. Het staakt-het-vuren is afgesproken na onderhandelingen met de Verenigde Staten en Saudi-Arabië, meldt het Sudanese leger. De paramilitaire groep RSF bevestigt de wapenstilstand, die vanaf middernacht is ingegaan.

Of de wapenstilstand ook nageleefd zal worden is de vraag. Vorige week spraken de RSF en het Sudanese regeringsleger een wapenstilstand van drie dagen af vanwege het einde van de ramadan, maar die werd al snel geschonden. Ook de twee wapenstilstanden die daarvoor waren afgesproken, werden niet nageleefd.

Ander nieuws uit de nacht

Meer drugslabs in noorden en westen, veel branden en explosies: De politie heeft vorig jaar meer dan honderd drugslabs ontmanteld, iets meer dan het jaar ervoor. Het zuiden van Nederland blijft een belangrijke productieplaats voor synthetische drugs, maar steeds vaker duiken er labs op in het westen en noorden van het land.

Haïtianen lynchen zeker tien mensen, vermoedelijk bendeleden: De slachtoffers waren gisteren in de hoofdstad Port-au-Prince door de politie aan de kant gezet. Voorbijgangers begonnen een lynchpartij met behulp van autobanden die met benzine waren overgoten.

Rotterdamse straat opnieuw opgeschrikt door explosie: Niemand raakte gewond. De explosie was in de Rotterdamse wijk Crooswijk, in dezelfde straat waar gisteren ook een explosief afging.

BOOS wint journalistieke prijs voor onthullingen over The Voice: Ook de onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur viel in de prijzen, met verhalen over zwaar werk op de bagageafdeling op Schiphol, en over bijverdiensten van medisch specialisten.

En dan nog even dit:

Het gezin van hulpverlener Arthur Molenaar vlucht voor het geweld in Sudan. Met hulp van de Franse ambassade konden ze onder begeleiding van militairen met een vliegtuig naar Djibouti. Het gezin vliegt later deze week door naar Nederland.