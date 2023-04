De wederopstanding van Malen in Dortmund: 'Ontbrak hem aan paar procent vertrouwen'

Borussia Dortmund heeft afgelopen weekeinde door de nederlaag van Bayern München het initiatief gepakt in de Bundesliga. Eén man is in de geel-zwarte opmars van grote waarde: de als herboren spelende Donyell Malen laat Dortmund dromen van de eerste titel sinds 2012. De 24-jarige aanvaller scoorde zes keer in de voorbije vijf competitieduels en gaf daarin ook drie assists. "Malen bevestigt zijn vorm", schreef het gezaghebbende tijdschrift Kicker afgelopen weekend na de 4-0 winst van Dortmund op Eintracht Frankfurt. Malen scoorde twee keer in de wedstrijd en verdiende daarmee een plek in het 'Bundesliga-elftal van de week'. Zijn doelpuntenteller in de competitie staat daarmee op zeven, twee meer dan het hele vorige seizoen, terwijl er in de Bundesliga nog vijf speelronden op het programma staan. De voetballer lost nu met zijn goede serie eindelijk de belofte in sinds hij in 2021 voor zo'n 30 miljoen euro Eindhoven verruilde voor Dortmund. Opvolger Sancho Het verwachtingspatroon was groot. Malen moest de naar Manchester United vertrokken Jadon Sancho opvolgen. Dat lukte maar mondjesmaat: het lukte Malen de afgelopen anderhalf jaar maar niet om zijn stempel op de ploeg te drukken. Ook korte blessureperiodes gooiden roet in het eten. De onopvallende prestaties en pijntjes zorgden ervoor dat Malen ook uit beeld raakte voor het Nederlands elftal en het wereldkampioenschap in Qatar miste.

Stand Bundesliga per 24 april - NOS

Het is nog geen twee jaar geleden dat voormalig bondscoach Frank de Boer na de verloren EK-wedstrijd tegen Tsjechië riep dat Malen te weinig inhoud had om negentig minuten te kunnen spelen. En dat terwijl Malen op dat moment volledig fit was. Het was de wedstrijd in de achtste finales van het EK waarin Malen de beste kans van Oranje om zeep hielp door oog in oog met de Tsjechische doelman te twijfelen. Malen is daarna in Duitsland ogenschijnlijk fitter geworden: strak koppie, razendsnelle sprints en dribbels die elkaar in hoog tempo opvolgen. Malen onderscheidt zich nu wel op de flanken van Dortmund. Terug in Oranje Hij keerde ondertussen ook zijn terug in het Nederlands elftal toen hij als vervanger voor de geblesseerde Steven Bergwijn werd opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar in maart. De 21-voudig international maakte in beide wedstrijden een goede indruk. Voor bondscoach Ronald Koeman was Malen 'één van de positieve uitzonderingen bij Oranje'.

De bondscoach uit in Studio Voetbal zijn tevredenheid over de aanvaller van Borussia Dortmund - NOS

Wie zijn oor te luisteren legt in Dortmund, hoort eigenlijk één toverwoord met betrekking tot de Oranje-international: vertrouwen. Volgens trainer Edin Terzic had Malen al in het najaar van 2022, voor de onderbreking van het voetbalseizoen door het WK in Qatar, de stijgende lijn te pakken. Ook de verhuizing van Malen naar de rechterkant heeft goed uitgepakt. "Het ontbrak hem alleen nog voor een paar procent aan vertrouwen. Dit is de beste Donyell die we in het shirt van BVB tot nu toe hebben gezien. Complimenten voor hem", zei de trainer na de 4-0 zege op Eintracht Frankfurt, waarin Malen twee keer scoorde. "Ik zag al lange tijd op de training hoe beslissend hij kan zijn. Hij beloont zichzelf nu met deze uitstekende serie", aldus Terzic.

Donyell Malen heeft weer gescoord - AFP