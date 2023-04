Opnieuw explosie in Rotterdamse wijk Crooswijk

Zo'n 24 uur na de woningaanslag aan de Crooswijkseweg was er vannacht opnieuw een explosie in die straat. Ook in de Van Speykstraat in het centrum van Rotterdam ging een explosief af. In beide gevallen was er een explosief in een portiek geplaatst. In de Crooswijkseweg raakten een portiek, een ruit en een auto beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen.

In de Rotterdamse wijk Crooswijk is weer een explosie geweest. Ook gisteren ging in dezelfde buurt in de vroege ochtend een explosief bij een woningblok af. Daarbij werd, net als vandaag, een ontstekingsdraad gebruikt. - NOS