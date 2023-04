Haïtianen lynchen zeker tien mensen, vermoedelijk bendeleden

In Haïti heeft een woedende menigte in de hoofdstad Port-au-Prince meer dan tien mensen gelyncht en hun lichamen in brand gestoken. Volgens de politie zijn de slachtoffers vermoedelijk bendeleden.

De lynchpartij gebeurde nadat de politie gisteren een busje met gewapende mannen aan de kant zette en wapens, munitie en telefoons in beslag namen. Voorbijgangers lynchten volgens de politie meer dan tien mensen. Dat zou zijn gebeurd met door benzine overgoten autobanden. Het is niet duidelijk hoe het incident, schijnbaar voor de ogen van agenten, kon gebeuren.

Op foto's van internationale persbureaus zijn verschillende verkoolde lichamen te zien, met rokende banden en andere voorwerpen erop. Mensen kijken in shock toe. De politie bevestigt dat de gearresteerden "helaas zijn gelyncht" door inwoners van de stad. Een getuige van persbureau AP zag dertien lichamen op straat.

Bendegeweld

De lynchpartij is tekenend voor de woede die er onder veel Haïtianen is over het bendegeweld. De afgelopen maanden is de situatie in Port-au-Prince verder verslechterd, met veel gevechten tussen agenten en bendeleden. Bij bloedige confrontaties zijn honderden doden gevallen en duizenden mensen hun woning kwijtgeraakt.

Alleen al tussen 14 en 19 april zijn volgens de Verenigde Naties bijna 70 doden gevallen bij gevechten tussen bendes. Door al het geweld zijn veel scholen en gezondheidsinstellingen gesloten. De politie zegt begrip te hebben voor de woede van de bevolking, "maar de samenwerking die we zoeken moet zonder geweld gebeuren", aldus een woordvoerder.

President vermoord

De bendes in Haïti hebben sinds 2021 steeds meer invloed gewonnen. In dat jaar werd president Moise vermoord. De gewone Haïtianen zijn het grote slachtoffer: Grote delen van de hoofdstad en de rest van het land zijn wetteloos geworden. Volgens schattingen controleren criminele groepen zo'n 80 procent van de hoofdstad. Er zouden 200 bendes actief zijn. De omstandigheden in Haïti waren door de verwoestende aardbeving van 2010 al zeer slecht.

De Haïtiaanse regering en topfunctionarissen van de VN willen dat een internationale troepenmacht naar Haïti wordt gestuurd om de politie te ondersteunen. Vorige maand zei de VN al dat het geweld in Haïti "steeds gewelddadiger en frequenter" wordt.