Zeker twaalf doden door explosies Pakistan, kortsluiting vermoedelijk de oorzaak

In Pakistan zijn zeker twaalf doden gevallen bij twee explosies. Die waren in een munitieopslagplaats van de anti-terreureenheid in de noordelijke Swatvallei. Zeker vijftig mensen raakten gewond. Ook is er veel materiële schade.

De meeste dodelijke slachtoffers zijn agenten. Een woordvoerder van de politie zegt dat munitie vlam heeft gevat, mogelijk door kortsluiting. "Er is op dit moment geen bewijs voor een aanval van buitenaf", zegt hij volgens persbureau Reuters in een verklaring. Volgens de autoriteiten lag er in de opslagplaats "een enorme hoeveelheid wapens".

De noordelijke Swatvallei was in het verleden in handen van islamistische militanten. Zij werden bij een militaire operatie in 2009 verdreven, en sindsdien hebben de veiligheidsdiensten hun aanwezigheid in het gebied flink opgeschroefd.

In de vallei werd in 2012 Nobelprijswinnares en kinderrechtenactivist Malala Yousafzai neergeschoten door de Taliban. Zij raakte daarbij gewond. Tien mannen zijn daarvoor tot een levenslange celstraf veroordeeld.