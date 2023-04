Strijdende partijen in Sudan eens over driedaagse wapenstilstand

Tientallen landen zijn bezig met evacuaties van diplomaten en andere landgenoten. Inmiddels is een derde Nederlandse evacuatievlucht vertrokken uit Sudan. Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders nu nog in het land zitten. Ook Italië en Duitsland hebben op maandag landgenoten kunnen evacueren.

Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties waarschuwde maandag dat het geweld in Sudan kan uitlopen op een "catastrofale vuurzee" die kan overslaan naar de hele regio en daarbuiten. De VN-Veiligheidsraad komt dinsdag bijeen om de situatie in Sudan te bespreken.

In de hoofdstad Khartoem zit de bevolking opgesloten in hun huis vanwege het geweld. Duizenden Sudanezen zijn al naar buurlanden gevlucht, zoals Egypte, Tsjaad en Zuid-Sudan. Zeker 420 mensen zijn door de gewelddadigheden om het leven gekomen. Hevige gevechten op diverse plaatsen in Sudan bemoeilijken hulpoperaties, zegt een woordvoerder van de VN. Het Wereldvoedselprogramma heeft zijn hulp in Sudan vanwege de gewelddadigheden opgeschort.

Of de wapenstilstand ook nageleefd zal worden is meer de vraag. Vorige week spraken de RSF en het Sudanese regeringsleger ook al een wapenstilstand van drie dagen af vanwege het einde van de ramadan, maar die werd al snel geschonden. Ook de twee wapenstilstanden die daarvoor werden afgesproken, werden niet nageleefd.

De strijdende partijen in Sudan zijn het eens geworden over een driedaagse wapenstilstand. Het staakt-het-vuren is afgesproken na onderhandelingen met de Verenigde Staten en Saudi-Arabië, meldt het Sudanese leger. De paramilitaire groep RSF bevestigt de wapenstilstand, die vanaf middernacht is ingegaan.

Afrika-correspondent Elles van Gelder:

Vooralsnog hoor ik vanuit Khartoem dat het rustiger is dan voor de wapenstilstand, maar dat het niet helemaal stil is. Het ligt er een beetje aan wie je spreekt in welk deel van de stad. Het zou kunnen dat nog niet alle strijders hebben gehoord dat er een wapenstilstand is, maar het lijkt in ieder geval een stuk stiller dan gisteren. Het is nog even wachten hoe dat vandaag verder verloopt, want ze hebben een tijdelijke wapenstilstand al een paar keer geprobeerd en het is steeds mislukt.

Uiteindelijk is het wel de vraag of de strijdende partijen de wapens zelf wel echt langdurig willen neerleggen. Tot nu toe wijst alles erop dat ze deze strijd tot het bittere einde willen uitvechten. Het lijkt erop dat de twee generaals die tegenover elkaar staan allebei als winnaar uit de bus willen komen. De vraag is dan ook of ze wel gaan toegeven aan de internationale druk, die steeds wordt opgevoerd.