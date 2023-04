Gemeente Almere vindt 'zoekgeraakte' mailtjes Weerwind (D66) terug

De gemeente Almere heeft in zijn archief alsnog zestien gigabyte aan documenten en e-mails van voormalig burgemeester Weerwind (D66) gevonden. Dat gebeurde nadat Omroep Flevoland de gemeente nogmaals had gevraagd naar mogelijke mails van Weerwind te zoeken.

In eerste instantie zei de gemeente dat Weerwind in zijn termijn als burgemeester nauwelijks mailde. In zes jaar tijd zou hij geen enkele mail hebben verzonden en slechts 191 mails hebben ontvangen. Dat blijkt dus niet te kloppen.

De gemeente Almere is na de vraag van de regionale omroep opnieuw gaan zoeken en is daarbij gestuit op een mailbox met een omvang van zestien gigabyte. Om hoeveel documenten het exact gaat, kan de gemeente niet zeggen.

Niet voor het eerst

Gemeenten en overheden zijn verplicht om documenten als e-mails te archiveren. Het is niet de eerste keer dat de gemeente Almere de mailboxen slecht archiveert. In het verleden zijn mailboxen van vertrokken wethouders en topambtenaren volledig gewist, meldt Omroep Flevoland. De gemeente staat daardoor onder toezicht van de provincie. Commissaris van de Koning Leen Verbeek noemde het archief van de gemeente Almere in 2021 'een rommeltje'.