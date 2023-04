Alkmaarse talenten heersen in Europa: 'AZ heeft beste jeugdopleiding van de wereld'

"Het is geweldig. Ik heb er geen woorden voor. We kunnen niet met een pen beschrijven hoe mooi dit is." De vreugde is groot bij AZ-trainer Jan Sierksma na de schitterende 5-0 zege van zijn talentenploeg op Hajduk Split in de finale van de UEFA Youth League. "AZ heeft de beste jeugdopleiding van de wereld, dat hebben we wel laten zien. Niet alleen deze wedstrijd, maar het hele toernooi", aldus Ernest Poku, die bij de finale in Genève goed was voor twee doelpunten. "We hebben de trofee en zijn de beste van de wereld, kan ik wel zeggen", meent spits Mexx Meerdink, goed voor twee doelpunten en een assist in de eindstrijd.

De reactie van Mexx Meerdink, goed voor twee goals, na de 5-0 zege van AZ op Hadjuk Split in de finale van de UEFA Youth League. - NOS

De zegetocht van de Alkmaarders in de Youth League, met een 5-0 zege op Eintracht Frankfurt, 3-0 op FC Barcelona en 4-0 op Real Madrid, werd in de eindstrijd tegen Hajduk afgesloten met opnieuw een klinkende zege.

Handdoek over het hoofd Voor Meerdink was het nog wel heel spannend of hij de finale wel zou halen. Zondag viel hij in het eredivisieduel van het 'grote' AZ met RKC Waalwijk geblesseerd uit. "Ik zat gisteren met een handdoek over me heen in de kleedkamer", vertelt de 19-jarige aanvaller. "Ik dacht: die finale, dat wordt hem niet. Maar ik heb er toch alles voor gedaan en nu sta ik hier met twee goals en een assist." "Maar het gaat natuurlijk niet alleen om mij", haast hij zich te zeggen. "Het is een fantastische teamprestatie, we hebben het als team gedaan."

De reactie van trainer Jan Sierksma na de 5-0 zege van AZ op Hadjuk Split in de finale van de UEFA Youth League. - NOS

Maandagochtend om negen uur kreeg trainer Sierksma te horen dat hij alsnog, voor één helft, de beschikking zou hebben over Meerdink. "Het was echt een rollercoaster", aldus de coach. "Wel, niet, wel, niet, maar het pakte heel goed uit." Meerdink: "En van Alkmaar sta ik nu in Genève de beker omhoog te houden. Wat een mooie week." Hij viel na rust in en had gelukkig nergens meer last van. "Alleen van doelpuntenkoorts", lacht de AZ-aanvaller.

De reactie van Ernest Poku, goed voor twee goals, na de 5-0 zege van AZ op Hadjuk Split in de finale van de UEFA Youth League. - NOS