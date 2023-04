Hoe nu verder met het Marengoproces en wie wil nu Taghi verdedigen?

De gearresteerde strafpleiter Inez Weski legt de verdediging van Ridouan Taghi neer, zo werd vandaag bekend. Wat betekent haar aanhouding voor het omvangrijke liquidatieproces Marengo? En hoe gaat het verder met Weski? Vandaag oordeelde de rechter dat de verdenkingen ernstig genoeg zijn om het voorarrest met twee weken te verlengen. De strafpleiter wordt vastgehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Ook wordt ze verdacht van het schenden van geheimen. Verlenging van voorarrest is niet bijzonder, zegt Sven Brinkhoff, hoogleraar strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. "Het OM kwam vrijdag naar buiten met de arrestatie en nu hebben we de eerste beslissing van de rechter op dit punt. Die vindt dat wat er nu ligt in ieder geval zwaar genoeg is." Het is weer een nieuwe stap in een "treurige en complexe zaak rondom deze advocaat", stelt Brinkhoff. "Het is een advocaat die goed bekendstond en grote zaken deed, nu zit ze in het verdachtenbankje."

Het verhoor en haar geheimhoudingsplicht gaat botsen met elkaar, daar kan je vergif op innemen Sven Brinkhoff, hoogleraar strafprocesrecht

De raadsvrouw stond jarenlang de hoofdverdachte in Marengo, Ridouan Taghi, bij. Dat Weski is gestopt, kan grote gevolgen hebben, zegt Brinkhoff. "Het kan het proces vertragen. Je ziet nu al in zaken tegen medeverdachten dat advocaten uitstel hebben gekregen. Ze willen eerst zien wat deze nieuwe wending voor gevolgen heeft en wat voor effect dat heeft op andere zaken." Paul Waarts, persrechter van de rechtbank in Amsterdam waar het Marengoproces dient, zegt dat het vonnis over de zaak nog altijd voor oktober gepland staat. Hij wil nog niet van vertraging spreken. "Het belangrijkste werk is natuurlijk al gebeurd, het uitstellen van die zaken hoeft geen gevolgen te hebben voor het vonnis", zegt Waarts. Taghi zonder advocaat? Kleine kans Dat de hoofdverdachte nu zonder advocaat zit, ziet de persrechter niet als belemmering. "De rechtbank zal samen met de verdachte naar mogelijk nieuwe advocaten gaan kijken." "Het is de vraag wat Taghi gaat doen. Of hij vindt dat het zo goed is en dat hij het proces zonder advocaat af kan, of dat hij wel een nieuwe advocaat wil. Maar de kans dat hij zegt 'ik kan wel zonder' lijkt mij heel klein", zegt Brinkhoff. De hoogleraar vraagt zich af wie de verdediging op zich wil nemen. "In deze zaak wordt het een ingewikkelde puzzel, hoe ga je nu verder. Maar ook in een eventueel hoger beroep. Kan hij zomaar een nieuwe advocaat vinden? Wie staat er nu op om de verdediging te willen voeren?", zegt Brinkhoff.

Uitspraak nadert in Marengoproces In het omvangrijke strafproces Marengo is tegen meerdere verdachten levenslang geëist, onder meer tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi (45). Volgens het Openbaar Ministerie is hij als opdrachtgever betrokken bij meerdere moorden en moordpogingen. Hij werd eind 2019 opgepakt in Dubai en enkele dagen later overgebracht naar Nederland. Taghi wordt ook in verband gebracht met de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., diens advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries, maar die moorden worden niet behandeld in het Marengoproces. Het Marengoproces is in de laatste fase. Alle advocaten hebben inmiddels betoogd waarom hun cliënten niet veroordeeld zouden moeten worden. Nu is het laatste woord nog aan de verdachten. Het vonnis staat vooralsnog gepland op 20 oktober.