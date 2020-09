Probleemloze zege Thiem op Cilic op het gravel in Parijs

Dominic Thiem heeft op Roland Garros probleemloos de eerste horde genomen. De Oostenrijker, die twee weken geleden de US Open op zijn naam schreef en de afgelopen twee jaar in Parijs de finale haalde, schoof de Kroaat Marin Cilic met 6-4, 6-4, 6-3 aan de kant.

Op de US Open troffen ze elkaar in de derde ronde en toen snoepte Cilic, zelf een oud-winnaar in New York (2014) en thans de nummer veertig van de wereld, zijn opponent nog een set af. De Kroaat kwam nu niet in de buurt van setwinst, al nam hij in set drie wel een voorsprong van een break.

Thiem, de nummer drie van de wereld en ook als derde geplaatst in de Franse hoofdstad, had in zijn eerste partij sinds de US Open de touwtjes vanaf de baseline strak in handen en vond met zijn formidabele backhand vaak de lijnen. Cilic vocht voor wat hij waard was, maar zijn voetenwerk liet te veel te wensen over.