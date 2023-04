Kamerleden over intrekken ON!-vergunning: 'Wie over de schreef gaat moet eruit'

Tweede Kamerleden reageren maandag op het verzoek van de NPO om de vergunning van omroep Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken. Dat verzoek werd maandag neergelegd bij staatssecretaris Gunay Uslu, nadat de NPO een derde boete aan ON! had opgelegd, van 131.885 euro. Eerder kreeg de omroep boetes van 84.098 euro en 56.065 euro.

Volgens Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) is het hoog tijd dat de staatssecretaris ingrijpt. "Als Kamerleden ga je niet over wat journalisten en omroepen doen, schrijven of zeggen. Maar we gaan wel over de wettelijke kaders. Met het sanctierapport dat er nu is, hoop ik dat Uslu de knoop doorhakt en ON! eruit gooit."

In dat rapport, opgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO, wordt de aanleiding van het verzoek beschreven. Hierin schrijft de NPO dat ON! "structureel de Journalistieke code NPO schendt" en, ook na twee eerdere boetes, onvoldoende bereid lijkt tot samenwerking. In een verklaring noemt ON! de nieuwe boete een "hernieuwde aanval op de vrijheid van meningsuiting."

Dat argument noemt Westerveld een "zwaktebod". "Er wordt helemaal niks verboden, het is niet alsof wij omroepen of meningen willen verbieden. Het gaat om de journalistieke kwaliteit. Als je naar het sanctierapport kijkt, zie je dat ON! op verschillende manieren lak heeft aan de journalistieke code en niet van plan lijkt zich er in de toekomst aan te gaan houden. Als je met belastinggeld een omroep overeind houdt, mogen er bepaalde kwaliteitseisen aan ten grondslag liggen. Als politici moet je zorgen dat belastinggeld goed besteed wordt."