'Volle-bak' Vollering blijft maar winnen: 'Haar mentaliteit maakt het verschil'

Het was tijdens een training in Zwitserland. Demi Vollering had van haar toenmalige trainer Stefan van Klink een programma meegekregen voor een klim. Zijn opdracht: haal er alles uit vandaag. Die middag pingde zijn telefoon. Het was Demi's vriend Jan: "Ze ligt weer voor pampus bovenaan de berg, omdat jij zei dat ze volle bak moest." Het tekent de mentaliteit van de 26-jarige Zuid-Hollandse, die pas op haar twintigste besloot dat ze profwielrenster wilde worden. Zondag won Vollering de zevende editie van Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen. Daarmee noteerde de veelvraat een bijzondere hattrick: ze werd de tweede renster (na haar huidige ploegleider Anna van der Breggen) die in hetzelfde jaar de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik op haar naam weet te schrijven. Harde werker "Wat er nu uitkomt, zat er altijd al in", zegt Van Klink, die slechts twee jaar ouder is dan zijn voormalige pupil. Hij was haar allereerste trainer toen ze haar schaatsen aan de wilgen hing en bij hem aanklopte. Vollering was toen nog amateur, 21 jaar oud. Het eerste waar ze goed in werd? Sprinten. Maar Vollering had ook de juiste atletische bouw voor een klimmer. Alleen het uithoudingsvermogen daarvoor miste ze. Daarmee ging Van Klink met haar aan de slag. Het viel hem op hoe snel ze vooruitgang boekte.

Demi Vollering (midden) en Stefan van Klink in 2018 voorafgaand aan de Tour de L'Ardeche - Stefan van Klink

"Demi heeft altijd een doel voor ogen gehad en ze wil daar heel hard voor werken." Hij vertelt hoe ze in 2018 samen papier erbij pakten. Zijn vraag was: wat wil je de komende jaren bereiken? Mijn droomdoel, zei ze, is profwielrenner worden. "Dat bereikte ze al vrij snel. Daarna verlegden we de doelen, stap voor stap, en elk succes betekende evenveel voor haar." Van Klink herinnert zich een NK Elite zonder contract, waar ze derde werd. "Ze stond huilend op het podium, omdat het behalen van dit doel - een podiumplek - zo veel voor haar betekende. Het waren dezelfde tranen als in 2019 toen ze derde werd bij haar eerste Luik-Bastenaken-Luik. Dezelfde tranen als gisteren." Ze heeft er hard voor gewerkt, nam een mental coach in de arm. De fysieke en mentale groei van Vollering zorgde ervoor dat dit voorjaar alles op zijn plek valt. Proces van jaren Van Klink herkent het dat ze nu veel oogst van alle stappen die ze de afgelopen jaren heeft gezet. "Het is niet één ding dat haar nu zo goed maakt, het is alles bij elkaar opgeteld." Ook hij was al met dat mentale aspect bezig. "Demi was echt goed in sprinten, ze reed iedereen eraf. Dus richtte ze zich op die sprint, waarbij ze niet te veel wilde meewerken of helpen aanvallen, omdat ze die sprint wilde winnen. Het publiek vindt dat niet de mooiste manier van winnen en was best vaak kritisch. Ik stelde haar toen de vraag: wat vind je daarvan, is dat erg?"

Demi Vollering in actie tijdens de wegwedstrijd van de elite-vrouwen op het wereldkampioenschap wielrennen in 2019 - ANP

De conclusie was dat Vollering een 'raar profiel' als renner heeft. "Van Lorena Wiebes snapt iedereen dat ze voor de sprint gaat, maar Demi is ook een klimmer, dus dat moest ze óók laten zien." Appjes heen en weer Gisteren, na afloop van haar bijzondere hattrick, stuurde Van Klink haar een appje. Hij schreef: 'Ik blijf je maar feliciteren, wat een droomseizoen zeg.' Haar antwoord: 'Niet te geloven.' Ze appten nog wat heen en weer over wat ze nu ging doen. Vollering schreef dat ze even in Nederland bleef en daarna weer aan de bak ging in Spanje. 'Gebruik deze tijd om ervan te genieten. Dit is iets heel bijzonders waar je hard voor hebt gewerkt.' Van Klink glimlacht als hij de berichtjes terugleest. "Ja, ik blijf haar toch een beetje coachen, ook al heeft ze sinds kort haar eigen trainer van de SD Worx-ploeg." Soms denkt hij: trainde ik haar nog maar. Maar dit is voor haar ontwikkeling het beste, dat weet hij ook. En helemaal afstand hoeft hij niet te nemen, want Vollerings jongere zus Bodine wordt, net als eerder haar zus Neva, ook door hem getraind.