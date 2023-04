FC Groningen en NEC worstelen met gestaakt duel: 'Een paar ton schade'

FC Groningen en NEC worstelen met de aangescherpte maatregelen van de KNVB die ervoor zorgen dat wedstrijden sneller gestaakt en stilgelegd kunnen worden. Beide clubs hadden afgelopen weekend de twijfelachtige eer om betrokken te zijn bij de eerste gestaakte eredivisiewedstrijd na het invoeren van het nieuwe beleid. "We vragen ons af de huidige consequenties van het ingevoerde beleid in verhouding staan tot de gevolgen voor club en supporters, die met elkaar in hetzelfde schuitje zitten", stelt een woordvoerder van de Groningers.

Dinsdag uitgespeeld De 'biergooier' van FC Groningen-NEC is zondagmiddag vrijgelaten. Het gaat om een achttienjarige man uit Bedum. Het is niet bekend of er aangifte tegen hem is gedaan. De wedstrijd wordt op dinsdag om 15.00 uur zonder publiek uitgespeeld. De stand is 0-0.

De wedstrijd werd gestaakt omdat een fan van Groningen een beker bier tegen een grensrechter gooide. Volgens de club levert de gestaakte wedstrijd een schadepost van "een paar ton" op. De club vraagt zich af of het redelijk is om de schade te verhalen op een achttienjarige zondaar. "De club vindt het nog te vroeg om daar nu al op vooruit te lopen en wil niet zo kort na de verstoorde avond deze beslissing nemen."

Wilco van Schaik belt in het stadion van FC Groningen - Getty

NEC-directeur Wilco van Schaik voelt mee met de Groningers. "De club en de andere 20.000 supporters zijn de dupe van dit asociale gedrag geworden." Hoewel de schade bij zijn club minder groot is omdat NEC de uitspelende club was, ondervindt ook Van Schaik last van het staken van de wedstrijd. "Op sportief vlak is het heel erg vervelend, maar het is ook erg voor onze supporters. Zij betalen dertig euro en zitten uren in de bus voor een wedstrijd van achttien minuten." De directeur vindt het ook lastig om te bepalen wie moet opdraaien voor de kosten. "Je kan die persoon zelf niet alles laten betalen en als club kun je die ene gek niet uitbannen." Veilig op het veld Toch vindt hij het wel goed dat de maatregelen zo strikt nageleefd worden. "Je moet nu doorpakken om het gedrag van misdragende supporters in de kiem te smoren. Als je deze regels doorvoert, moet je ze ook uitvoeren. Ik vind het echt asociaal dat mensen dingen op het veld gooien." Ook Groningen benadrukt dat het afstand neemt van toeschouwers die voorwerpen richting het speelveld gooien. "Spelers en arbitrage moeten te allen tijde veilig zijn op het veld."

Dat de regels in de praktijk niet altijd op dezelfde wijze worden gehanteerd, werd ook afgelopen weekend duidelijk. Bij de wedstrijd FC Twente-Sparta (3-3) werden voorwerpen op Spartaan Shurandy Sambo gegooid, mede omdat de doelpuntenmaker ostentatief stond te juichen voor het publiek van Twente. Volgens een woordvoerder van de KNVB had die wedstrijd ook stilgelegd moeten worden. "We gaan niet elke specifieke situatie toelichten, maar dit is helder." Hij laakt ook het gedrag van Sambo. "Als we met z'n allen bezig zijn om het wangedrag uit de stadions te weren, dan helpt het provoceren van supporters niet."

Spartaan Sambo juicht voor het publiek van FC Twente - ANP