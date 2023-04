Ruim 100.000 huishoudens vragen noodsteun aan voor energierekening

Meer dan 100.000 huishoudens hebben een beroep gedaan op het noodfonds voor energiearmoede.

Sinds februari kunnen huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten steun aanvragen van het Tijdelijk Noodfonds Energie, een initiatief van een aantal grote energiemaatschappijen en het Rijk. Tot volgende week maandag kan nog een aanvraag worden ingediend.

"Inmiddels ontvangen huishoudens met goedgekeurde aanvragen een verlaging op hun energierekening. Dit gaat soms om honderden euro's", zegt het noodfonds.

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) pleitte gisteren voor een verlenging van de aanvraagtermijn. "Ik vind het bijzonder dat het noodfonds er nu mee stopt. Ik kan me niet voorstellen dat alle mensen die recht hebben op steun ook zijn geholpen", zei Anneke Sipkens van de ANBO.

Ze ziet graag een verlening tot de zomer. "Dat geeft mensen ruimte totdat nieuwe maatregelen rond de energietoeslag bekend zijn."

Vertraging

Het noodfonds zou in januari starten, maar liep vertraging op en startte een maand later. Daarop is toen ook besloten de aanvraagtermijn te laten doorlopen tot eind april.

Kort na de start van het fonds waren er klachten over de aanvraagprocedure. Volgens onder andere de ANBO was die veel te ingewikkeld. Er werden hierop enkele aanpassingen gedaan, maar volgens Sipkens bleef het een lastig proces. "Er zijn veel stappen die je moet doorlopen. Zelfs voor vrijwilligers is het soms lastig. Daarom is meer tijd gewenst, maar die is ons niet gegeven."

Tot eind volgende week zijn er op verschillende locaties nog spreekuren om mensen te helpen met hun aanvraag. Dat kan bij het spreekuur van Geldfit, een samenwerkingsverband van schuldhulpverleners, gemeenten en bedrijven.