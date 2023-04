In Burkina Faso neemt het geweld toe, opnieuw tientallen doden

Burkina Faso blijft in de greep van geweld. Zo vielen er vrijdag bij een aanslag op Karma, een dorp in het noorden van het land, zestig doden. Eerder deze maand kwamen bij andere aanslagen in het West-Afrikaanse land tientallen burgers en militairen om het leven.

Opvallend is dat de aanslag in Karma is gepleegd door mannen in het uniform van de nationale strijdkrachten. Dat zegt de openbaar aanklager die de toedracht onderzoekt. Of het ook echt militairen waren, moet nog worden vastgesteld.

Burkina Faso is sinds 2015 geregeld doelwit van geweld door islamitische strijdgroepen die banden hebben met IS en Al-Qaida. Hierbij zijn duizenden mensen gedood, ruim 2 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen.

Burkina Faso is een van de armste landen ter wereld en beleeft volgens de Verenigde Naties de grootste humanitaire crisis uit zijn geschiedenis.

Van staatsgreep naar staatsgreep

De aanslagen en de onmacht van de regering van Burkina Faso om daartegen op te treden, hebben ook politieke gevolgen. Zo waren er vorig jaar twee staatsgrepen in tien maanden tijd.

Eerst zette het leger president Roch Kaboré af omdat zijn regering er niet in slaagde het terroristisch geweld te beteugelen. De burgerregering werd daarbij vervangen door een militair bewind onder aanvoering van legerleider Paul-Henri Damiba.

Damiba werd op zijn beurt afgezet door legerkapitein Ibrahim Traoré. Volgens Traoré was ook Damiba er niet in geslaagd de terreurgroepen aan te pakken.

Traoré werd president en zijn regering heeft deze maand een algemene mobilisatie afgekondigd. Doel daarvan is herovering van de gebieden die nu in handen zijn van IS en Al-Qaida.

Onduidelijkheid

Hoewel er dus wordt gewezen naar de islamitische terreurgroepen, is het vaak onduidelijk wie er achter de aanvallen zitten. De regering kondigde eerder al een onderzoek aan naar aanleiding van een video waarop te zien zou zijn dat de veiligheidsdiensten van de overheid zeven kinderen doodde.

Bij eerdere berichten over mogelijk geweld door het leger zei de regering dat het terroristen waren verkleed als militairen. Ze zouden van zichzelf opnames hebben gemaakt om zo de regering in een kwaad daglicht te stellen.

Er lijkt voorlopig geen oplossing voor de humanitaire problemen van Burkina Faso. De huidige regering bemoeilijkt het toelaten van internationale hulp en heeft de Franse troepen, die in het land aanwezig waren om te helpen in de strijd tegen jihadisten, begin dit jaar het land uitgezet.