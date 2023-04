Vijf gewonden bij vermoedelijke aanslag met auto in Jeruzalem

In Jeruzalem is een auto in een drukke straat ingereden op voorbijgangers. Daarbij zijn vijf gewonden gevallen. De Israëlische politie gaat uit van opzet. De bestuurder van de auto, een 39-jarige Palestijn, is doodgeschoten door een ooggetuige.

De aanslag was in de buurt van een populaire markt in Jeruzalem. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen, een oudere man, is er slecht aan toe.

Volgens de politie gaf de bestuurder gas en werden onder anderen overstekende voorbijgangers geraakt. Op beelden is te zien dat iemand door het autoraam schiet, vermoedelijk de gewapende getuige. Op de motorkap van de auto ligt een gewonde man en ook op straat ligt een slachtoffer.

Netanyahu bij ceremonie

Premier Netanyahu was verderop in Jeruzalem aanwezig bij een ceremonie ter gelegenheid van Jom Hazikaron, de dag waarop de oorlogsslachtoffers worden herdacht. Hij ging ook in op de gebeurtenissen. "Deze terroristische aanslag, op deze plek, op dit moment, herinnert ons eraan dat het land Israël en de staat Israël tot stand kwamen door veel beproevingen."

Een paar uur voor de aanslag in Jeruzalem kwam bij een Israëlische inval op de bezette Westelijke Jordaanoever een Palestijn om het leven. Er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. De inval was bij een vluchtelingenkamp in de buurt van Jericho.

Tempelberg

Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is dit jaar flink toegenomen. Persbureau AP meldt dat sinds januari op de Westelijke Jordaanoever 95 Palestijnen zijn gedood bij onder meer Israëlische invallen. Door aanvallen van Palestijnse kant kwamen minstens negentien Israëliërs en buitenlanders om.

Eerder deze maand was het onrustig op de Tempelberg, waar de Israëlische politie meermaals de Al-Aqsamoskee binnenviel. Bij confrontaties met Palestijnse moslims vielen tientallen gewonden. Honderden mensen werden gearresteerd.