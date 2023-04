Fox News verbreekt banden met presentator Tucker Carlson

De Amerikaanse zender Fox News heeft de banden verbroken met de uiterst rechtse presentator Tucker Carlson. Afgelopen vrijdag was Carlson voor het laatst op televisie te zien met zijn programma Tucker Carlson Tonight, meldt de conservatieve zender.

In een verklaring schrijft de zender: "We danken hem voor zijn werk voor het netwerk". Waarom Carlson vertrekt, is niet bekendgemaakt. De pro-Trump presentator was sinds 2016 verbonden aan Fox en het belangrijkste gezicht van de zender. Het programma krijgt tijdelijk roulerende presentatoren.

Vorige week schikte Fox News nog voor honderden miljoenen dollars in een zaak die draaide om de berichtgeving rond de verkiezingen van 2020, die werden gewonnen door de Democraat Joe Biden. De zender berichtte ten tijde van de verkiezingen regelmatig over vermeende fraude. Met de schikking - die een betaling van 787,5 miljoen dollar door Fox betrof - werd een rechtszaak op het laatste moment voorkomen.

Vermeende fraude

De zender betaalde de miljoenen aan het bedrijf Dominion, dat stemcomputers leverde. De zender bleef beweren dat er sprake was geweest van fraude en dat de computers onderdeel waren van het complot. Een aantal van die uitspraken werd gedaan in het programma van Carlson. Dominion beschuldigde het programma daarom van laster.

Eerder onthulde CNN dat wanneer het wel tot een rechtszaak was gekomen, Carlson door Dominion zou worden opgeroepen als getuige. De zender wist ook de hand te leggen op interne communicatie bij Carlsons programma. Aan collega's schreef de presentator dat hij een "ongelooflijke hekel" had gekregen aan voormalig president Trump, en diens termijn in het Witte Huis als "ramp" beschouwde. Die uitspraken stonden haaks op wat Carlson in zijn programma had beweerd.