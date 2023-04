Arthur vluchtte met gezin halsoverkop uit Sudan: 'Nu komen emoties pas boven'

Het gezin van hulpverlener Arthur Molenaar vlucht voor het geweld in Sudan. Met hulp van de Franse ambassade konden ze onder begeleiding van militairen met een vliegtuig naar Djibouti. Het gezin vliegt later deze week door naar Nederland. - NOS

Direct toen hij zag welke partijen aan het vechten waren, wist Molenaar dat het mis was. Sinds 2021 woont hij in Khartoem met zijn gezin. Omdat zijn vrouw bij een Franse organisatie werkt en contacten heeft bij die ambassade, konden ze worden geëvacueerd door het Franse leger, in het zuidoostelijk gelegen land Djibouti.

"Ik kreeg een bericht van de Franse ambassade: alleen een linkje naar een locatie op 500 meter van mijn huis en dat we nú moesten gaan. Ik belde de afzender. Die kon weinig zeggen, maar zei wel: 'vertrouw me, dit is je beste optie'."

Witte vlaggen uit auto

Ze moesten witte vlaggen uit hun auto hangen en de Franse vlag erop plakken. "De kinderen hebben heel snel Franse vlaggen getekend." De locatie bleek het huis te zijn van een Française die er zelf niet was. Molenaar moest regelen dat iedereen die er aankwam werd ontvangen en dat namen en paspoortnummers werden genoteerd en doorgegeven. Uiteindelijk kwamen er 73 mensen, onder wie veel kinderen.

"Mijn brein was actief, ik had verantwoordelijkheden", blikt Molenaar terug vanuit een hotelkamer in Djibouti. "Nu we hier zijn en ineens niks meer omhanden hebben, komen veel emoties boven." Hij maakt zich vooral zorgen om de mensen die ze hebben achtergelaten. "De Sudanezen die midden in deze oorlog zitten en die geen uitweg hebben, en ik weet niet van al mijn Nederlandse en andere vrienden of ze veilig zijn. Het is heel moeilijk om contact te krijgen."

In zo'n twee uur reden ze van hun huis in de stad naar het vliegveld ten noorden van Khartoem. "Het was heel raar, echt een soort spookstad. Volgens mij heb ik geen vrouw gezien. Er waren allerlei militairen en controleposten."