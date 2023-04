Lacruz breekt hand bij tweede partij sinds rentree en ziet olympische droom uiteen spatten

Lacruz stopte twee jaar geleden noodgedwongen met boksen, De Arnhemmer, die uitkomt in de klasse tot 63 kilogram, had zijn A-status verloren omdat hij bij de Spelen in Tokio niet bij de beste acht was geëindigd.

"Het is klap op klap", zegt Lacruz, die in 2016 en 2021 deelnam aan de Olympische Spelen. "Ik besef het nog niet helemaal. Maar ik laat me niet uit het veld slaan. Ik geef niet op en ga nog niet zeggen dat het voorbij is."

Tijdens de boksinterland tegen Schotland ging het mis voor de 29-jarige Lacruz. De breuk is zo gecompliceerd dat hij onder het mes moet. De revalidatie zal zeker zes tot acht maanden duren. Daardoor mist Lacruz sowieso de Europese Spelen in Krakow in juni, die gelden als kwalificatiemoment voor Parijs.

Bokser Enrico Lacruz kondigde eerder deze maand na bijna twee jaar zijn rentree aan, maar heeft vrijdag in zijn tweede partij sinds zijn comeback zijn rechterhand gebroken. Zijn droom om de Olympische Spelen van Parijs te halen, lijkt daarmee in rook te zijn opgegaan.

Twee weken geleden bokste hij zijn eerste partij op het GeeBee Boxing Tournament in Finland. "Ik verloor, maar was toch tevreden over het verloop. Ik ging erheen om te winnen, maar het was vooral om te kijken: waar sta ik, hoe ver ben ik? Het was een soort nulmeting."

"Het voelde goed, als altijd", aldus Lacruz, maar vrijdag voltrok zich in zijn wedstrijd tegen de Schot Luke Bribey een drama. "Het gebeurde tijdens een stoot tegen zijn hoofd. Het is pijnlijk. Eindelijk had ik de moed en de motivatie gepakt om er weer alles voor te geven. En alles ging goed. En dan dit", aldus Lacruz.

Erelijst

Lacruz bereikte bij de Spelen in Rio de Janeiro in 2016 de achtste finales. In Tokio werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld door de Amerikaan Keyshawn Davis, die later zilver zou winnen.

Op de erelijst van Lacruz staan nog bronzen medailles bij de EK in 2015 en de Europese Spelen in 2019.