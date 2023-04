KNVB: FC Twente - Sparta had tijdelijk gestaakt moeten worden

De wedstrijd tussen FC Twente en Sparta Rotterdam (3-3) had zondag tijdelijk gestaakt moeten worden nadat supporters van de thuisclub uit Enschede voorwerpen op het veld hadden gegooid. Dat antwoordt een woordvoerder van de KNVB op vragen over het incident.

"De afgelopen tijd is helaas gebleken dat er aangescherpte maatregelen nodig zijn met als doel de veiligheid van mensen die op het veld aan het werk zijn te waarborgen", stelt een woordvoerder van de voetbalbond.

"Een van deze regels is dat de wedstrijd tijdelijk moet worden stilgelegd als er voorwerpen op het veld worden gegooid. FC Twente - Sparta had dus ook stilgelegd moeten worden. We gaan niet iedere specifieke situatie toelichten, maar dit is helder."

Voorwerpen op veld

Teleurgestelde fans van FC Twente gooiden voorwerpen op het veld toen Spartaaan Shurandy Sambo zijn gelijkmaker (3-3) in blessuretijd voor een tribune met fanatieke supporters van de thuisploeg vierde. Scheidsrechter Joey Kooij besloot de wedstrijd niet tijdelijk te staken maar gaf Sambo wel een gele kaart voor provocerend gedrag.

"Dat was een terechte gele kaart voor provocerend gedrag", stelt de woordvoerder van de KNVB. "Als we met z'n allen bezig zijn het wangedrag uit de stadions te weren, dan helpt het provoceren van supporters niet."

Sambo zag zelf ook al snel in dat hij zijn doelpunt beter op een andere manier had kunnen vieren. "Het was niet handig om mijn viering in die hoek te doen", liet hij na de wedstrijd op sociale media weten. "Het was niets persoonlijks, het waren gewoon emoties."