Formule 1-podcast #13: 'De grootste uitdager van Hamilton is Hamilton zelf'

In de Formule 1-podcast bespreekt presentatrice Amber Brantsen met analist Jan Lammers en verslaggever Louis Dekker de GP van Rusland.

Aan bod komt onder andere de dubbele straf die Lewis Hamilton kreeg vanwege het uitvoeren van een proefstart op een verkeerde plek. "Als Hamilton of Mercedes moet je dit gewoon weten", aldus Lammers. "Het is je vak en dus is het terecht dat ze gestraft worden."

Hamilton verspeelde zo de kans op de zege en dus kon er een andere winnaar komen. "Als er iets misgaat bij Hamilton, heeft iemand anders nog een kans. Daarom is Hamilton ook de grootste uitdager van zichzelf", is dan ook de conclusie.

Verder in de podcast onder andere aandacht voor het gevecht in de middenmoot en de nieuwe baas van de Formule 1, Stefano Domenicali.