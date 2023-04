Michelinster: bekroning op werk, maar 'er valt druk weg en er komt druk bij'

Maar liefst zeventien restaurants hebben vandaag voor het eerst een ster gekregen. Flink meer dan vorig jaar (tien), en het jaar daarvoor (acht). Een Michelinster geldt voor veel chefs als de ultieme erkenning voor jarenlang hard werken, en het is een garantie voor volgeboekte avonden. Maar het veroorzaakt ook de nodige druk, zeggen chefs die eerder een ster kregen.

"Het is in eerste instantie een erkenning voor wat je al die jaren doet", zegt Hans Kinkartz. Zijn restaurant, Atelier in Gulpen, werd al tien jaar getipt voor een ster, maar steeds kwam het er niet van. "Steek die ster maar waar de zon niet schijnt", zei hij na de zoveelste teleurstelling.

Maar vorig jaar was het zover: de eerste ster. Kinkartz ziet alleen maar voordelen. "Het zet je op de kaart, je wordt door collega's erkend en over de omzet of reserveringen hoef je je niet meer druk te maken."

Zijn gasten waren eerder vooral mensen uit de regio van Gulpen, maar nu eten mensen uit heel Nederland in zijn restaurant. Ook krijgt hij gasten uit België en Duitsland. "Vroeger zaten we in de weekenden een tot twee weken van tevoren vol, maar dat was het afgelopen jaar twee maanden van tevoren."

Gefrituurde kip op de kaart

Sommige chefs zien ook wel nadelen van de erkenning. Zo gaf Frederick Dhooge van 't Huis van Lede in België een aantal jaar geleden zijn sterren terug. Hij wilde, als hij daar zin in in had, ook gewoon gefrituurde kip op de kaart kunnen zetten, zonder zich druk te maken of dat wel op Michelin-niveau is.

De Brit Marco Pierre White was in 1999 de eerste chef die zijn drie sterren teruggaf. "De mensen die mij de sterren gaven hadden minder kennis dan ik", zei hij destijds. "Het was makkelijk voor mij om weg te lopen. Ze hadden geen waarde voor mij."