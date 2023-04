Tweede Nederlandse vliegtuig met evacués vertrokken uit Sudan

Vannacht vertrok het eerste Nederlandse vliegtuig uit Sudan. Aan boord waren 32 evacués, onder wie vijftien Nederlanders. Enkele tientallen Nederlanders zijn eerder met Duitse evacuatievluchten naar Jordanië gebracht en gisteravond kwam dankzij de Franse luchtmacht "een handvol" Nederlanders aan in Djibouti, ten oosten van Sudan.

In Jordanië worden de evacués opgevangen door een ondersteuningsteam van het ministerie en onderzocht door een medisch team van Defensie.

Het ministerie kan niet zeggen hoeveel mensen aan boord van het vliegtuig zijn. Het is de bedoeling dat er vandaag nog meer vluchten worden uitgevoerd.

Een tweede Nederlandse evacuatievlucht is vertrokken vanuit Sudan, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het vliegtuig is onderweg naar Akaba in Jordanië.

De eerste Nederlandse evacuatievlucht uit Sudan is geland in Jordanië. Aan boord zaten 32 evacués, onder wie 15 Nederlanders. De beelden werden vrijgegeven door Defensie. - NOS

Na de evacuatievlucht van afgelopen nacht meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat in totaal zestig Nederlanders veilig uit Sudan zijn vertrokken. Morgen geeft het ministerie een nieuwe update over het totale aantal mensen dat is overgebracht.

150 Nederlanders

Eerder meldde het ministerie dat ruim 150 Nederlandse burgers en ambassademedewerkers geëvacueerd willen worden. De Nederlandse ambassade in de hoofdstad Khartoem is gesloten, de werkzaamheden worden vanuit een andere plek voortgezet.

Sommige Nederlanders in Sudan willen niet weg, bijvoorbeeld omdat ze geen familie willen achterlaten. Anderen kunnen niet bij het vliegveld komen. Ook speelt mee dat de evacuatie niet zonder risico's is. Al ruim een week vechten in Sudan het leger en paramilitaire RSF-eenheden tegen elkaar. Zeker 400 burgers zijn tot nu toe om het leven gekomen.

'Catastrofale vuurzee'

Secretaris-generaal van de VN, António Guterres, waarschuwt dat het geweld in Sudan kan uitlopen op een "catastrofale vuurzee" die kan overslaan naar de hele regio en daarbuiten. "We moeten er alles aan doen om Sudan weg te halen van het randje van de afgrond", zei hij tegen de vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad.