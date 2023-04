Vertraging aanpak piekbelasters stikstof: nog geen 'ja' van Brussel

Het plan van het kabinet om het stikstofprobleem aan te pakken loopt opnieuw vertraging op. Het lukt niet om de regeling die ertoe moet leiden dat de grootste uitstoters van stikstof worden uitgekocht op tijd rond te krijgen. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws.

Het was de bedoeling dat de zogeheten piekbelastersregeling deze maand al klaar zou zijn, maar het wordt op z'n vroegst eind mei, zeggen ingewijden. Het blijkt lastiger dan gedacht om Brussel te overtuigen van de noodzaak van de regeling.

Ongeveer 3000 bedrijven, agrarisch en industrieel, moeten het aanbod krijgen om te stoppen, te verhuizen of zodanig te vernieuwen dat de uitstoot rigoureus vermindert. Ze krijgen daarvoor tot 120 procent van de marktwaarde van de onderneming, zo is het plan.

Staatssteunregels

Maar daarvoor is wel toestemming van de EU nodig, omdat het plan raakt aan de strenge regels voor staatssteun. De regeling werd in november al aangekondigd, zou eerst in januari al klaar zijn. maar dat werd later eind april. Deze maand zou er een loket opengaan waar de boeren en ondernemers zich konden melden voor wat het kabinet een "woest aantrekkelijk" aanbod noemt.

Minister Van der Wal moet van Brussel eerst nog een aantal technische vragen beantwoorden voordat er een oordeel gegeven kan worden. De kans is volgens bronnen klein dat de regeling alsnog afgekeurd wordt. Wanneer er definitief groen licht komt is niet duidelijk, maar het streven is nu eind mei.

Versnellen

De aanpak van de piekbelasters is essentieel voor het oplossen van de stikstofimpasse, waardoor veel bouwplannen in ons land stilliggen. Premier Rutte zei eerder deze maand nog dat hij de stikstofaanpak wil versnellen en dat hij daar de uitkoopregeling voor nodig heeft.

Tegelijkertijd besloot het kabinet het stikstofbeleid verder op een laag pitje te zetten, totdat de nieuwe provinciebesturen zijn gevormd. De kans is groot dat de grote winnaar BBB in veel provincies in het bestuur komt en die partij is zeer kritisch over het beleid. Coalitiepartner CDA heeft aangegeven over enige tijd te willen heronderhandelen over de stikstofaanpak van Rutte IV.