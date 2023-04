Vier van de vijf overgebleven verdachten in Mallorca-zaak voorlopig vrij

Vier van de vijf verdachten in de Mallorca-zaak mogen hun proces in vrijheid afwachten. Hoofdverdachte Sanil B. blijft wel vastzitten. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden vandaag bepaald.

Op 14 juli 2021 werd de 27-jarige Carlo Heuvelman tijdens een avondje stappen op Mallorca mishandeld door een groep Nederlandse jongeren. De man uit Waddinxveen overleed later aan zijn verwondingen. In totaal werden er negen verdachten aangehouden.

Acht van de negen verdachten werden vorig jaar november veroordeeld. B. kreeg de zwaarste straf: zeven jaar cel. De zeven anderen kregen straffen variërend van een taakstraf tot gevangenisstraffen tussen de twaalf en dertig maanden. Van de negen verdachten zaten er nog vijf vast. De negende verdachte, Martijn T., werd in een eerder stadium al vrijgesproken.

Vorige week ging het hoger beroep in de Mallorca-zaak van start. Daarin deden verdachten Hein B., Mees T., Kaan B. en Daan van S. het verzoek om het proces in vrijheid af te wachten. Het hof heeft dat verzoek gehonoreerd. De jonge leeftijd van de verdachten speelt daarin mee. Het is nog niet duidelijk of zij volgens het volwassenen- of het jeugdstrafrecht berecht worden, meldt NH Nieuws.