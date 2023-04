Zoons van Robben treden in voetsporen van vader en gaan naar FC Groningen

De zoons van Arjen Robben, Kai en Luka, spelen vanaf volgend seizoen in de jeugdopleiding van FC Groningen. Ze komen allebei over van Be Quick 1887. Kai (10) gaat in de onder 12 spelen en Luka (14) in onder 16.

Arjen Robben speelde zelf vanaf zijn twaalfde in de jeugd van FC Groningen. Hij maakte daar op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste. De buitenspeler, die op zijn achttiende naar PSV verhuisde, zou uiteindelijk tot 96 interlands voor Oranje komen.

'Grote vier'

Door de overstap van de gebroeders Robben heeft ieder lid van de Nederlandse 'grote vier' van het WK 2010 nu een kind in de jeugdopleiding van een profclub. Jessey Sneijder (16), zoon van Wesley, speelt bij FC Utrecht, Shaqueel van Persie (16), zoon van Robin, bij Feyenoord en Damian van der Vaart (16), zoon van Rafael, bij het Deense Esbjerg.

Ook andere leden van de Oranje-selectie die in 2010 de finale van het WK haalde, hebben kinderen bij een profclub. Lennox Heitinga (11), zoon van Ajax-trainer John, speelt in de jeugd bij de Amsterdammers en Mark van Bommel heeft zelfs met Thomas (20) en Ruben (18) al twee zoons die in het betaald voetbal terecht zijn gekomen. Zij komen bij MVV uit in de eerste divisie.