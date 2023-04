Stoffelijke resten van fascist uit Franco-tijdperk opgegraven en verplaatst

In Madrid zijn vandaag de stoffelijke resten opgegraven van de fascist José Antonio Primo de Rivera. Hij lag begraven in een mausoleum in een vallei die door de Spaanse dictator Franco was opgericht. Zijn resten zijn overgebracht naar een kleinere begraafplaats, met minder pracht en praal.

De Spaanse regering wil al langer afrekenen met herinneringen aan het Franco-tijdperk. De laatste tijd worden er vaker massagraven geruimd en worden straatnaambordjes van militairen vervangen. Ook ging eind vorig jaar een wet in die de naam van politieke gevangenen uit die tijd zuivert.

Primo de Rivera lag begraven in de Vallei der Gevallenen, die nu niet meer zo heet. Die had Franco laten bouwen door Republikeinse antifascistische gevangenen. Er liggen 34.000 slachtoffers van de oorlog begraven. Franco lag er zelf ook begraven, maar zijn stoffelijke resten werden daar in 2019 al weggehaald.

De Spaanse regering wil de plaats omvormen tot een gedenkplaats voor slachtoffers uit de burgeroorlog. Vorig jaar kreeg de vallei al zijn oorspronkelijke naam terug: Cuelgamuros.

Opstootjes bij nieuwe begraafplaats

Het graf van Primo de Rivera is verplaatst naar de San Isidro-begraafplaats in Madrid. De begraafplaats was op dat moment afgesloten voor publiek. Volgens de Spaanse krant El País waren er toch zo'n 200 sympathisanten van Primo de Rivera op afgekomen om de kist te ontvangen.

Zij zongen fascistische liederen en het kwam tot opstootjes met de politie toen ze de begraafplaats wilden betreden. Ook is op beelden te zien dat een aantal van hen met gestrekte rechterarm de fascistengroet bracht ten overstaan van agenten.