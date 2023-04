FNV wil dat NS geweld tegen treinpersoneel aanpakt

Vakbond FNV wil dat de NS actie onderneemt om het geweld tegen treinmedewerkers te stoppen. Aanleiding voor de oproep zijn meerdere incidenten afgelopen weekend, meldt Omroep Brabant.

In een mail aan de NS-directie laat vakbondsbestuurder Henri Janssen van FNV weten dat het "water de NS'ers die in de vuurlinie actief zijn aan de lippen staat".

Afgelopen vrijdagavond greep de politie in nadat een NS-medewerker werd mishandeld op station Roosendaal. Eerder op de dag kreeg een conducteur in de Thalys naar Frankrijk klappen van een passagier zonder geldig kaartje en werden bij Schiphol jongeren met een nepwapen uit de trein gehaald.

'Zo kan het niet langer'

"Het is wachten op nog ernstigere incidenten. Zo kan het niet langer. De grens bij onze achterban is bereikt", schrijft de vakbondsbestuurder.

Eerder dit jaar meldde de NS dat het aantal meldingen van NS-personeel over agressie in 2022 was gestegen met 30 procent naar 965. De NS vervoert dagelijks honderdduizenden reizigers.